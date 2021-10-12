أخبار عاجلة

بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ -
أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض -
محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام -
خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة -
رئيس وزراء مالي: التقارير حول محادثات مع شركة «فاغنر» العسكرية شائعات -
وصول محمد صلاح ورفاقه إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو -
نجم برشلونة السابق ينتقد رحيل ميسي ونيمار إلى باريس سان جيرمان -
«النواب» تمهل اتحاد الكرة مهلة للرد على اتهامات الفساد أو إحالته للنائب العام -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 ليفربول وأتليتكو و باريس سان جيرمان ولاييزج -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. كيف تفاعل "آل الشيخ" بدعوته طفلة من ذوي الهمم لموسم الرياض

Print
مقاطعها تنشر التفاؤل والإيجابية والسعادة بين المغردين عبر حسابها بـ"تويتر"

شاهد.. كيف تفاعل

"لكل امرئ من اسمه نصيب"، لكن الطفلة "إرادة الحارثي" ذات الـ11 ربيعًا أخذت من اسمها أجمل وأوفر النصيب بعد أن جذبت بمقاطعها التي تنشر التفاؤل والإيجابية والسعادة من خلال حسابها بـ"تويتر" ‏@safyhayte المغردين، وكان من أبرز المتفاعلين معها المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، الذي غرد لها قائلاً: "يا حبيبتي، وأدعوك لموسم الرياض تنورينا، ويا ليت تتواصلي معنا في الترفيه واحنا بنحاول كمان نوصل لك".

يقول والدها ماهر الحارثي لـ"سبق": "إرادة" تعاني إعاقة حركية، وهي طالبة بالصف السادس في التعليم العام. واصفًا تفاعل الناس والمتابعين في تويتر بالمبهج والجميل.

وعن حالتها الصحية والنفسية أضاف: "الحمد لله، حالتها الصحية والنفسية في أتمها ولله الحمد، وتتمتع بثقة عالية".

ولفت إلى أن شعورها بعد مبادرة المستشار تركي آل الشيخ هو "فرحة لا توصف؛ لأنها من العام الماضي كانت تتمنى أن تشارك في موسم الرياض".

وبعث والد إرادة برسالة للآباء والأُسر ممن أكرمهم الله بهذه النعمة: "أقول لكل مَن رُزق بهذه الفئة المباركة: أنت عظيم، وقدرك عالٍ عند الله أولاً، ثم عند خلقه؛ لأنهم –والله- أعظم نعمة؛ فلا تخبئها، بل أبرزها للعالم، واشكر الله عليها، وعليك بتشجيعهم ودمجهم مع المجتمع".

وتفاعلت الإعلامية منيرة حسن المشخص مع طلب الطفلة إرادة دعمها: "يا حلوك يا قلبي أنت اللي بسم الله عليك طاقة إيجابية، ربي يسعدك ويحفظك لعين ترجيك، ويا رب يوم من الأيام نشوفك في قائمة الشخصيات المؤثرة في المجتمع. الله يقر عين والديك بك، وينبتك نباتًا حسنًا".

شاهد.. كيف تفاعل

شاهد.. كيف تفاعل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سكان "مقام مكة" يشكون غياب الخدمات الأساسية: سنوات من المناشدة لم تثمر

سكان "مقام مكة" يشكون غياب الخدمات الأساسية: سنوات من المناشدة لم تثمر

قبل 20 يومًا من الختام.. بلدية "البصر" بالقصيم تغلق مهرجانها الترفيهي في وجه الزوار

قبل 20 يومًا من الختام.. بلدية "البصر" بالقصيم تغلق مهرجانها الترفيهي في وجه الزوار

"تكتيك" ومناورة تجهز النصر.. ومشاركة "شهراني" الهلال بيد "جارديم"

"تكتيك" ومناورة تجهز النصر.. ومشاركة "شهراني" الهلال بيد "جارديم"

"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى