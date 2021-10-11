رئيس جامعة الزقازيق يتفقد قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب البشري

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تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، في زيارة له قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب البشري، لوضع خطة مستقبلية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة وأفضل نتائج في العلاج الإشعاعى للأورام السرطانية، وذلك استكمالا لجهود الجامعة في رفع مستوي الخدمة الطبية، والتخفيف من معاناة المرضى بمحافظة الشرقية، وخاصة مرضى الأورام السرطانية، رافقه الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة ريهام صفوت رئيس قسم الأورام، والدكتور وائل صبري مدير الشؤون العلاجية، وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية بالقسم .

وخلال تفقده وعد رئيس جامعة الزقازيق، بتطوير وحدات علاج الأورام وتحديثها وإمدادها بأحدث أجهزة المعجل الخطي، ذو التقنيات الحديثة في استخدام الحقول الإشعاعية الموجهة للورم، مع حماية الأنسجة والأعضاء المجاورة للورم بطاقة إشعاعية عالية ومتغيرة، وهو يعتبر أحدث الأجهزة العلاجية الإشعاعية في علاج الأورام السرطانية لتحسين دقة وكفاءة العلاج الإشعاعي .

كما سيتم توفير جهاز مماثل التخطيط الإشعاعي، وتحديث وتوسعة وحدة العلاج الكيماوي، ووحدة الكوبالت، والقسم الداخلي، وإنشاء شبكة معلومات إلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لعلاج سرطان الغدة الدرقية باليود المشع، والإتفاق على تخصيص عيادة للبدء في إستقبال الحالات، حيث زاد عدد حالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والتي تحتاج لليود المشع من ٨٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ حالة سنوياً.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريهام صفوت، أن قسم علاج الأورام بجامعة الزقازيق تم افتتاحه في عام ١٩٨٧، ويعد مركزاً إقليمياً هاماً في محافظات الشرقية وشرق الدلتا، ويستقبل ما لايقل عن ١٠٠٠٠٠ حالة سنوياً، مضيفة أن العلاج الإشعاعي هو علاج فعال لأنواع كثيرة من السرطان، وأن ٦٥٪؜ من مرضي الأورام يحتاجون للعلاج الاشعاعي في احدي مراحل علاجهم .