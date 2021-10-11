أخبار عاجلة

يوم حساب اتحاد الكرة فى النواب| حسين: مخالفات جسيمة تتجاوز 200 مليون جنيه -
الخطيب: شركة الكرة تمثل مستقبلًا كبيرًا للأهلي -
"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى -
"سعود بن نايف" يرعى الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية -
العرضيات تشكو تعثر طرق "الفرش كروان مغلوث".. انسحاب وزراعة أسياخ حديدية.. و"سبق" ترصد -
الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم يشيد بجهود السعودية في التعليم عن بُعد -
«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا -
استخراج جثة فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف -
الجيزة : حملات نظافة موسعة في العياط -
برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هيئة النقل النهري توقع عقدين لتطوير التعليم والتدريب مع مركز البحوث

Print
هيئة النقل النهري توقع عقدين لتطوير التعليم والتدريب مع مركز البحوث هيئة النقل النهري توقع عقدين لتطوير التعليم والتدريب مع مركز البحوث

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء شعبان محمد عبدالسلام رئيس الهيئة العامة للنقل النهري عقدين مع الدكتور أحمد عثمان ادريس عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، حيث شمل العقد الأول تنفيذ قطاعات ونماذج توضيحية لمحركات الديزل، ويخصص ذلك لطلبة المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة للنقل النهري التابعة للهيئة، كما يشمل العقد الثاني تنفيذ محاكيات حديثة تحاكي غرفة قيادة السفن النهرية لأغراض التدريب والاختبار بالمعهد الاقليمي للنقل النهري التابع للهيئة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عثمان عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المركز يعتبر الذراع العلمي والبحثي لوزارة النقل، وأن خبرة المركز التي تمتد لحوالي اربعون سنة حرص خلالها على تقديم الاستشارات والحلول المتميزة من خلال الخبراء بالمركز والتعاون مع الكيانات المتخصصة بالأكاديمية وخارجها، وأن المركز يسعى إلى تنفيذ الاعمال المسندة اليه وفقا للمواصفات العالمية والتعاون مع الكيانات العملاقة المتخصصة بالأكاديمية مثل مجمع المحاكيات المتكامل ومجمع خدمة الصناعة لتحقيق هذا الهدف.

أوضح الدكتور مصطفى صابر رئيس قسم بحوث النقل النهري، أن التعاون بين مركز البحوث والهيئة يأتي في إطار تطوير التعليم والتدريب النهري، حيث يتم تصنيع نماذج توضيحية تفاعلية للمكونات المختلفة بمحركات الديزل وذلك باسلوب مبسط يساعد طالب المدرسة الثانوية على تفهم المحتوى العلمي، كما تعتبر المحاكيات اهم طرق التدريب على قيادة العائمات النهرية المختلفة حيث يمكن التحكم في الظروف المناخية المختلفة لتدريب أو اختبار قائدي العائمات على التعامل مع هذه المتغيرات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

«كيف تتغلب على أزمة المياه» محاضرة بثقافة النخيلة

«كيف تتغلب على أزمة المياه» محاضرة بثقافة النخيلة

البدء في الجزء الثاني من أعرض كوبري على دائري المنيب (صور)

البدء في الجزء الثاني من أعرض كوبري على دائري المنيب (صور)

تأجيل محاكمة متهمين عرضا طفلهما للبيع بـ700 ألف جنيه إلى 14 نوفمبر

تأجيل محاكمة متهمين عرضا طفلهما للبيع بـ700 ألف جنيه إلى 14 نوفمبر