هيئة النقل النهري توقع عقدين لتطوير التعليم والتدريب مع مركز البحوث

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وقع اللواء شعبان محمد عبدالسلام رئيس الهيئة العامة للنقل النهري عقدين مع الدكتور أحمد عثمان ادريس عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، حيث شمل العقد الأول تنفيذ قطاعات ونماذج توضيحية لمحركات الديزل، ويخصص ذلك لطلبة المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة للنقل النهري التابعة للهيئة، كما يشمل العقد الثاني تنفيذ محاكيات حديثة تحاكي غرفة قيادة السفن النهرية لأغراض التدريب والاختبار بالمعهد الاقليمي للنقل النهري التابع للهيئة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عثمان عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المركز يعتبر الذراع العلمي والبحثي لوزارة النقل، وأن خبرة المركز التي تمتد لحوالي اربعون سنة حرص خلالها على تقديم الاستشارات والحلول المتميزة من خلال الخبراء بالمركز والتعاون مع الكيانات المتخصصة بالأكاديمية وخارجها، وأن المركز يسعى إلى تنفيذ الاعمال المسندة اليه وفقا للمواصفات العالمية والتعاون مع الكيانات العملاقة المتخصصة بالأكاديمية مثل مجمع المحاكيات المتكامل ومجمع خدمة الصناعة لتحقيق هذا الهدف.

أوضح الدكتور مصطفى صابر رئيس قسم بحوث النقل النهري، أن التعاون بين مركز البحوث والهيئة يأتي في إطار تطوير التعليم والتدريب النهري، حيث يتم تصنيع نماذج توضيحية تفاعلية للمكونات المختلفة بمحركات الديزل وذلك باسلوب مبسط يساعد طالب المدرسة الثانوية على تفهم المحتوى العلمي، كما تعتبر المحاكيات اهم طرق التدريب على قيادة العائمات النهرية المختلفة حيث يمكن التحكم في الظروف المناخية المختلفة لتدريب أو اختبار قائدي العائمات على التعامل مع هذه المتغيرات.