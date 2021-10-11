صحة المنوفية تجري عمليات زراعة القرنية والمياه الزرقاء والبيضاء بالمجان فى شبين الكوم

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أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن إجراء عمليات جراحية كبرى بمستشفي رمد شبين الكوم للقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف جودة أن إجراء العمليات الكبرى تأتى في إطار احتفالات مصر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء إبواهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

أكد وكيل الوزارة أن الجمعة المقبلة بمستشفى رمد شبين الكوم للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية حيث سيتم القضاء على قوائم انتظار الرمد باجراء عمليات كبري بالمستشفي مثل (زراعة قرنية -تصحيح حوًل للكبار والصغار- مياه بيضاء ومياه زرقاء) وكذلك عيادات المستشفي سوف تعمل بكامل طاقتها لاستقبال حالات الرمد من أبناء المحافظة واجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمه مجانا تحت إشراف الدكتور ابراهيم البديوي استشاري الرمد ومدير المستشفى.