عوض تاج الدين : لم نصل لذروة الموجة الرابعة من كورونا

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية في تزايد خلال الفترة الأخيرة.

تابع خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، اليوم الاثنين، أن هناك مؤشر يقول إننا لم نصل بعد إلى ذروة الموجة الرابعة، وحين نصل إلى ثبات الحالات وتبدأ في الهبوط رقميًا يمكن القول إننا تخينا الذروة.

أوضح تاج الدين أن هناك توقعات تُبنى على التجارب السابقة أو الوضع الوبائي ولكننا نتابع أول بأول، وطالما يوجد حالات وانتشار الفيروس على المستوى المحلي فيجب أن نعمل على خطين الأول الوقاية والثاني التطعيمات، مشددًا على أن الهدف في النهاية حماية المواطنين من كورونا.

أوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن العالم كله ينقسم لفئات، فهناك من يرفض التطعيمات وهناك من يقلق منها وهناك من يقبل عليها، وهي نفس الفئات الموجودة في مصر، ولكن هناك ملايين الناس الذين تم تطعيمهم في مصر وهو شئ يختلف عن الموجات السابقة، خاصةً وأن هناك إقبال شديد على التطعيم لأن المواطنين استوعبوا الأمر.

لفت إلى أن كل القطاع الإداري يجب أن يحصل على اللقاح وهذا يتم بسرعة وإيجابية، وكذلك العاملين في قطاع التعليم والجامعات يتم العمل على تطعيمهم بخطى ثابتة.