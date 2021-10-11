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مسؤول بـ«العمل العربية»: 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات (صور)

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مسؤول بـ«العمل العربية»: 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات (صور) مسؤول بـ«العمل العربية»: 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات (صور)

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قال المستشار إسلام سناء، المشرف على ادارة الحماية المجتمعية بمنظمة العمل العربية، إن حوالى 200 مليون وظيفة تقليدية ستختفي من العالم خلال السنوات العشر القادمة، أي في المستقبل القريب جداً.

وأوضح «سناء»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته في ندوة نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال في الإسكندرية مساء اليوم الاثنين، تحت عنوان «اثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل»، أن هذا الأمر حيوى وهام للغاية، ويعد بمثابة ناقوس الخطر من اجل التحرك لمواكبة التطور التكنولوجي وتأثيره على تقليص فرص العمل التقليدية الروتينية.

وأشار إلى أن الوظائف التي ستختفى تشمل كل ما هو تقليدي روتيني بشرى بالمقام الاول، على ان تتبدل بوظائف تتعلق بالذكاء الاصطناعى والبرمجيات والحوسبة التكنولوجية، ولذلك نحن أمام تحديات كبيرة في هذا الشأن خاصة وأن الدراسات الحديثة أكدت ان الثورة الصناعية الرابعة تساهم في تقليص فرص العمل التقليدية بشكل كبير جدا، وتستبدلها بوظائف الذكاء الاصطناعى والتكنولوجية.

ودعا إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية والمخاطبة بتطوير بيئات العمل بالعمل على مواجهة هذا التحدي والخطر المتمثل في الثورة الصناعية الرابعة، من خلال إعادة تدريب وتأهيل العمالة الحالية وإدخال التكنولوجيا على بيئات العمل.

ويشارك في المؤتمر العمالى المشترك بين اتحاد عمال مصر وبيلا ، على مدى يومين 20 رئيس نقابة عمالية من بيلا روسيا.

مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)
مسؤول بـ"العمل العربية": 200 مليون وظيفة تختفى من العالم خلال 10 سنوات .. ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة (صور)

المصرى اليوم

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