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مسؤول أمريكي: البيت الأبيض يجدد دعواته لـ«أوبك+» لبذل المزيد من الجهود بشأن النفط

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مسؤول أمريكي: البيت الأبيض يجدد دعواته لـ«أوبك+» لبذل المزيد من الجهود بشأن أسعار النفط مسؤول أمريكي: البيت الأبيض يجدد دعواته لـ«أوبك+» لبذل المزيد من الجهود بشأن النفط

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أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يتمسك بدعواته للدول المنتجة للنفط لبذل المزيد من الجهود لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بعد أن سجلت الخام أعلى مستوياتها.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله إن «البيت الأبيض يراقب من كثب تكلفة النفط والبنزين ويستخدم كل أداة تحت تصرفنا للتصدي للممارسات المناهضة للمنافسة في أسواق الطاقة الأمريكية والعالمية لضمان أسواق للطاقة مستقرة وموثوق بها».

وأضاف أن «مسؤولين أمريكيين أثاروا بواعث قلقهم على مستوى رفيع مع بضعة أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في المجموعة المعروفة باسم أوبك+».

ووصل خام برنت القياسي العالمي عند مستوى لم يشهده منذ عام 2018 في حين أن أسعار الخام الأمريكي وصل إلى مستويات مرتفعة لم تصل إليها منذ 2014 بسبب عوامل من بينها تعافي الطلب حول العالم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا كما أن أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة تحفز بعض الدول على التحول إلى النفط بدلا من الغاز لتوليد الكهرباء.

ومن ناحية أخرى، تبقي «أوبك+» على قيود على الإمدادات منذ بداية الجائحة.

المصرى اليوم

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