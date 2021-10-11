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تعيين "مانع أبا العلا" شيخ شمل لقبيلة "العصمة"

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تعيين "مانع أبا العلا" شيخ شمل لقبيلة "العصمة" تعيين "مانع أبا العلا" شيخ شمل لقبيلة "العصمة"
خلفًا لأخيه "الهنيدي أبا العلا" رحمه الله

تعيين

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بموافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قرار تعيين الشيخ مانع‬ بن عمر‬ بن سلطان أبا العلا شيخ شمل قبيلة "العصمة" من عتيبة، خلفًا لأخيه الشيخ الهنيدي بن عمر أبا العلا، رحمه الله.


وأكد الشيخ مانع بن عمر عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن وللقيام بمهام ومسؤوليات وواجبات القبيلة بما يرضي الله -عز وجل- ثم ولاة أمر هذا الوطن المعطاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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