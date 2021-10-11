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"الداخلية اليمنية" تعلن مقتل 3 ضباط بانفجار عبوة ناسفة بحضرموت

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قالت إنَّ الأجهزة الأمنية تمشط المنطقة للبحث عن مُنفِّذي العملية

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية مقتل 3 ضباط مساء اليوم الاثنين بانفجار عبوة ناسفة بمركبتهم في مديرية سيئون في وادي حضرموت.

وتفصيلاً، وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن أجهزتها تقوم بتمشيط المنطقة للبحث عن منفِّذي العملية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكدت أن العملية الإرهابية التي استهدفت الضباط لن تُثني الوزارة عن القيام بدورها في حفظ الأمن واستقرار البلاد وضبط العناصر الإرهابية والتخريبية.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين اليمنيين للقيام إلى "التبليغ عن أي تحركات أو عناصر إرهابية لردعها، وكف شرها في زهق الأرواح البريئة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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