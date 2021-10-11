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هنأت نور والدها الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ60، إذ نشرت صورة تجمعها بوالدها منذ مرحلة الطفولة وهو يحتضنها، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد».

في وقت سابق، أثارت نور جدلاً واسعاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن علاقتها بوالدها ووالدتها، والتي كشفت عنها خلال فيديو بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وقالت في الفيديو: «لم أحصل على أي مبالغ مادية من والدي أو والدتي، أنا عصامية محدش بيصرف عليا، بحب الاعتماد على نفسي ولا أحب الاتكاء على غيري حتى إن كان الآخر هو والدي أو والدتي».



عمرو دياب يتم اليوم في 11 أكتوبر عامه الـ60 بروح شاب، في الغناء، وفى حفلاته، وظهوره العام، ويستعد لطرح ألبومه الجديد الذي سيحمل اسم «عيّشنى»، وكشف عن ملامح منه مؤخرا بأغان «إنت الحظ» و«رايقة» و«حلو التغيير» وغيرها.