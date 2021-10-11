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أكثر من 16 ألف مستفيد من مبادرات الرعاية المنزلية بجازان خلال 3 شهور

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تضمن صرف 130 جهازاً طبياً وتطعيم 2035 مستفيداً وإيصال الدواء لـ 634

أكثر من 16 ألف مستفيد من مبادرات الرعاية المنزلية بجازان خلال 3 شهور

نفذت فرق الرعاية الصحية المنزلية بصحة جازان عدد " 16661 " زيارة منزلية للمرضى المستفيدين من الخدمة في جميع محافظات ومراكز المنطقة وذلك خلال الربع الثالث من العام الميلادي 2021 م.

وأوضحت صحة جازان بأن الفرق الطبية التابعة للرعاية المنزلية قامت بصرف 130 جهازاً طبياً للمرضى وتطعيم 2035 مستفيداً بلقاح الأنفلونزا بالإضافة لإيصال الدواء لـ 634 مستفيداً خلال الفترة ذاتها.

وبينت بأن الفرق الطبية تقدم خدمة العناية بالمرضى بعد الخروج من المستشفى والعناية بالمرضى المقعدين والذين يعانون من قرح الفراش وكذلك تقديم الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان والحالات المتقدمة في المرض والتحكم في آلامهم وتقديم إرشادات التغذية العلاجية وتوجيه الأسرة لعمل الوجبات المناسبة، وتقديم الدعم والتوعية للمرضى ومقدمي الرعاية للمريض بالمنزل بهدف المحافظة على صحة المريض وتوفير اللوازم والمعدات الطبية للمريض حسب الاحتياج وتقديم اللقاحات الضرورية لكوفيد 19.

ويأتي ذلك امتداداً للخدمات الصحية التي تقدمها صحة جازان خاصة الخدمات التي تقدم للمرضى المقعدين في منازلهم بكل يسر وسهولة تماشياً مع التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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