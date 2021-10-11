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للمرة الأولى.. "القناة " تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

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من خلال برنامج "بلاغ 980" وبالتعاون مع "نزاهة"

للمرة الأولى..

ضمن دورتها البرامجية المحلية لشهر سبتمبر، تنفرد قناة مساء غد الثلاثاء ببث تفاصيل لقضايا عملت عليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، حيث يصور برنامج "بلاغ ٩٨٠" الذي يبث عند الساعة الثامنة والنصف من يوم غدٍ الثلاثاء، في أولى حلقاته، تفاصيل دقيقة ترى النور للمرة الأولى عن أحداث الكثير من قضايا الفساد التي أعلنت خلال الفترة الماضية.

وكشفت مصادر عن أن أولى الحلقات من البرنامج ستتطرق إلى عدة قضايا، منها إيقاف لشخصيات اعتبارية وقيادية من مناصبها لدفع رشاوى مالية وعينية.

البرنامج الذي يعرض للمرة الأولى يهدف لتوعية المواطنين والمقيمين من عواقب الفساد وإظهار جهود الهيئة الحثيثة والمستمرة في اجتثاث الفساد والتصدي له بكل المجالات حتى القضاء عليه، تماشيًا مع المقولة التاريخية الخالدة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميرًا أو وزيرًا، ومن تتوفر ضده الأدلة الكافية سيُحاسب".

وسيعرض البرنامج الذي يأتي ضمن باقة برامج دورة شهر سبتمبر المتخذة من "الخزامى" هوية لها، بشكل أسبوعي في حلقة تشويقية تصل إلى ٤٥ دقيقة تشتمل إجراء لقاءات مع مسؤولي الهيئة والمعنيين، ويتخللها مشاهد إعادة تمثيل لأحداث معينة، بالإضافة إلى مشاهد أرشيفية توثيقية، مع الأخذ بالاعتبار سرد القضية من تلقي البلاغ وحتى صدور الحكم مرورًا بتصوير كل الإجراءات من تقصي بكل الطرق ومراقبة عن كثب وسرية مع إعداد الخطط المتقنة للإطاحة لهم، واللحظات الأخيرة للمداهمة والضبط، وتقديمهم للعدالة للتحقيق، وإصدار الحكم وإعلانه.

للمرة الأولى..

للمرة الأولى..

للمرة الأولى..

للمرة الأولى..

للمرة الأولى..

للمرة الأولى..

للمرة الأولى..

للمرة الأولى..

للمرة الأولى..

للمرة الأولى..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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