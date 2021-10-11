أخبار عاجلة

شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه -
في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله -
"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق دليلاً لتعديل المعالجة الضريبية لتوريدات المنشآت لصالح جهة حكومية -
إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف -
الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو -
الحكومة: لن يضار أي موظف من قرار وقف الترقيات في الحكومة لمدة 6 أشهر -
نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي -
«الرعاية الصحية»: استئصال ورم بجدار الصدر لمريض في «حورس التخصصي» بأرمنت -
مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الزراعي ( وصور)

Print
محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الزراعي (فيديو وصور) محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الزراعي ( وصور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية رصدتها «المصري اليوم» مصادفة والصور، أوقف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، موكبه على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالقليوبية، لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية في حادث مروري، أثناء قيادتها على الطريق.

البداية عندما تساقطت الأمطار فجأة للحظات على الطريق الزراعي، قبيل المغرب، وبالتحديد أمام مقر حزب مستقبل وطن بالقليوبية، وأثناء قدوم الشاب بدراجته النارية في منطقة بها انحراف، قام بالضغط على الفرامل، ما أدى إلى انحراف الدراجة وزحفه مسافة على الطريق، وكانت العناية الإلهية معه حيث تمكنت السيارات من تفاديه وعدم إصابته أثناء وقوعه على الطريق.

توقف عدد من السيارات في محاولة لإنقاذ صاحب الدراجة النارية الذي استقر به المقام وسط الطريق الزراعي بجوار البلدورات، وذلك في الوقت الذي تصادف فيه مرور محافظ القليوبية بسيارته ومرافقوه من إدارة الإعلام، والقوة الأمنية المرفقة، حيث أصر على التوقف ومعرفة ملابسات الحادث، وقام باستعجال سيارة الإسعاف لإنقاذ وإسعاف الشاب الذي أصيب بكدمات وكسور جاري فحصها وتحديدها، عقب نقله إلى مستشفى طوخ المركزي.

وعندما وصلت سيارة الاسعاف ونقلت المصاب، قام المحافظ بمغادرة موقع الحادث في طريق عودته من جولة تفقدية إلى ديوان عام المحافظة ببنها.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا بالحادث، وانتقلت رجال الأمن إلى موقع الحاد، وجاري تحرير المحضر اللازم وسؤال المصاب حول ملابسات الحادث.

محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. أمير جازان بالنيابة يشكر القيادة بمناسبة إعلان إطلاق مكاتب استراتيجية لتطويرها

بالفيديو .. أمير جازان بالنيابة يشكر القيادة بمناسبة إعلان إطلاق مكاتب استراتيجية لتطويرها

والدة «تلميذ مدرسة أكتوبر»: ابني راح بـ«المريلة» رجعلي في كفن (صور وفيديو)

والدة «تلميذ مدرسة أكتوبر»: ابني راح بـ«المريلة» رجعلي في كفن (صور وفيديو)

شاحنة Bosozoku Toyota Hiace المبتكرة.. مزيج من السيارات المتنوعة في لوس أنجلوس (فيديو)

شاحنة Bosozoku Toyota Hiace المبتكرة.. مزيج من السيارات المتنوعة في لوس أنجلوس (فيديو)

«أنا اسمي عمور».. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بعد انتقاد أغنيته بمهرجان الجونة (فيديو)

«أنا اسمي عمور».. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بعد انتقاد أغنيته بمهرجان الجونة (فيديو)