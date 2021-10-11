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في لفتة إنسانية رصدتها «المصري اليوم» مصادفة بالفيديو والصور، أوقف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، موكبه على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالقليوبية، لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية في حادث مروري، أثناء قيادتها على الطريق.

البداية عندما تساقطت الأمطار فجأة للحظات على الطريق الزراعي، قبيل المغرب، وبالتحديد أمام مقر حزب مستقبل وطن بالقليوبية، وأثناء قدوم الشاب بدراجته النارية في منطقة بها انحراف، قام بالضغط على الفرامل، ما أدى إلى انحراف الدراجة وزحفه مسافة على الطريق، وكانت العناية الإلهية معه حيث تمكنت السيارات من تفاديه وعدم إصابته أثناء وقوعه على الطريق.

توقف عدد من السيارات في محاولة لإنقاذ صاحب الدراجة النارية الذي استقر به المقام وسط الطريق الزراعي بجوار البلدورات، وذلك في الوقت الذي تصادف فيه مرور محافظ القليوبية بسيارته ومرافقوه من إدارة الإعلام، والقوة الأمنية المرفقة، حيث أصر على التوقف ومعرفة ملابسات الحادث، وقام باستعجال سيارة الإسعاف لإنقاذ وإسعاف الشاب الذي أصيب بكدمات وكسور جاري فحصها وتحديدها، عقب نقله إلى مستشفى طوخ المركزي.

وعندما وصلت سيارة الاسعاف ونقلت المصاب، قام المحافظ بمغادرة موقع الحادث في طريق عودته من جولة تفقدية إلى ديوان عام المحافظة ببنها.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا بالحادث، وانتقلت رجال الأمن إلى موقع الحاد، وجاري تحرير المحضر اللازم وسؤال المصاب حول ملابسات الحادث.

محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية يوقف سيارته لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية على الطريق الزراعي