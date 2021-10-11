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محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستهدف إزالة 1788 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة 319 ألفا و189م، و219 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 217 فدانًا و16 قيراطًا.

الموجة الثانية للازالات بقنا

وأوضح محافظ قنا أن المرحلة الثانية تستمر على مدار ثلاثة اسابيع من ١١ إلى ٢٩ أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز أبوتشت بالتنسيق مع قوات الشرطة نجحت اليوم في إزالة ٦ حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة ٢ فدان و٢ قيراط، مؤكدا أن ملف إزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة يحظى بإهتمام كبير من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

الموجة الثانية للازالات بقنا

يذكر أن المحافظة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة ١٨ التي تم تنفيذها خلال الفترة من ١٣ سبتمبر الماضى وحتى ٣ أكتوبر الجارى في إزالة ٤٠٢ حالة تعدى على أراضى الدولة بنسبة نجاح ١١٣٪؜ من الحالات المستهدفة حيث تم إزالة ٢٧٣ حالة تعدى بالمبانى بإجمالى ١٧١ الف و٩٩٢ متر وإزالة ١٢٩ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ٣٨٥ فدان و٢ قيراط.

المصرى اليوم

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