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مقتدى الصدر يعلن تصدره نتائج الانتخابات العراقية

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مقتدى الصدر يعلن تصدره نتائج الانتخابات العراقية مقتدى الصدر يعلن تصدره نتائج الانتخابات العراقية

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أعلن زعيم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر عن تصده نتائج الانتخابات، قائلا: «إنه يوم انتصار الإصلاح على الفساد، ويوم انتصار الشعب على الاحتلال والتطبيع والمليشيات».

وفي خطاب ألقاه عقب الانتخابات النيابية العراقية، أضاف الصدر: «نعم إنه يوم الشعب ويوم الدولة ويوم القوات الأمنية البطلة، إنه يوم انتصر فيه المظلوم على الظالم ويوم الأقليات المضطهدة ويوم الشيعي المحروم والسني المظلوم والكردي المهموم.. إنه يوم العراق».

وأردف قوله: «أيها الشعب ستكون أنت الرقيب علينا بعد الله، ولك أن تحتفل بهذا النصر بالكتلة الأكبر».

وأضاف: «الحمد لله الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر، لا شرقية ولا غربية ينير نورها من أرض العراق، فلا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم».

ودعا إلى «ورقة إصلاحية لا كعكة يؤكل منها، أو تقاسم للسلطة على حساب الشعب».

وتابع: «من الآن لن يكون للحكومة والأحزاب أن تتحكم في الأموال والخيرات، بل هي للشعب، وسيحاسب كل فاسد أي كان».

وعن التدخل بالشؤون العراقية، قال: كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل بالشأن العراقي وتشكيل «، مضيفا أن»أي تدخل سيكون لنا رد دبلوماسي أو شعبي عليه، يليق بالجرم فالعراق للعراقيين فقط«.

المصرى اليوم

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