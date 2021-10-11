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إزالة 21 حالة تعدي على10893 متر مربع على مصرف المحسمة بالقصاصين

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إزالة 21 حالة تعدي على10893 متر مربع على مصرف المحسمة بالقصاصين إزالة 21 حالة تعدي على10893 متر مربع على مصرف المحسمة بالقصاصين

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صرح اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين قد قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٢١ حالة تعدى بمساحة ١٠٨٩٣ متر مربع على مصرف المحسمة أراضي ولاية الصرف الزراعى مركز ومدينة القصاصين.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والأحياء والمدن بضرورة المرور الميداني على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الكائنة بنطاق المحافظة والحفاظ عليها من أي تعدى وإزالته في مهده وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين .

تأتي الحملة استكمالاً لأعمال الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وبناءاً على توجيهات اللواء أركان حر شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بعدم التهاون مع أي حالة تعدي على تلك الأراضى والحفاظ على هيبة الدولة والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدى وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة .

المصرى اليوم

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