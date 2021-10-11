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"تعارفوا" ينظم ورشة عمل حول "العلاقة بين المسنين والأبناء" .. الأحد القادم

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تهدف لإكساب المشارك المعارف والمهارات التي تسهل مهمة التعامل مع الأجيال

ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري ورشة عمل بعنوان "العلاقة بين المسنين والأبناء" والتي ستُقام بمقر المركز في حي العقيق بمدينة الرياض، يوم الأحد المقبل، من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء.

وتفصيلاً، تدير الورشة الدكتورة مها العيدان أستاذ مساعد الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود تخصص تغير اجتماعي ومرأة، حيث تهدف الورشة إلى إكساب المشارك للمعارف والمهارات التي تسهل مهمة التعامل مع الأجيال، وفقًا لجميع المتغيرات الاجتماعية التي يشهدها العصر، وكذلك المؤثرات التي تلعب أدوارًا مهمة في تشكيل الأجيال وثقافاتهم وقناعاتهم.

ومن أبرز المحاور التي ستناولها الدكتورة مها العيدان : مناقشة رؤية المجتمع والأبناء للمسنين، والتركيز على ربط جيل الشباب بجيل الآباء مع التشديد على أهمية الرعاية الأسرية للمسنين، لتحقيق قيم العناية بالمسنين والاهتمام بهذه الفئة، في أبهى وأجمل الجوانب الإنسانية والأسرية، وحث المجتمع أفرادًا ومؤسسات على تقديم البرامج والمبادرات التي تحمل معاني الوفاء والعطاء لهم.

يُذكر أن تنظيم مركز تعارفوا لورشة "العلاقة بين المسنين والأبناء" يأتي ضمن مجموعة الورش التي يقدمها المركز لرفع مستوى جودة الحياة انطلاقًا من شعاره "جودة الحياة في أسرة سعيدة".

وأعلن المركز عن التسجيل من خلال الرابط : ‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeicxaYPaHMWd1cQwa-O2IK8GuUILsCkmws5PGxJZyx5OSkZQ/viewform?usp=sf_link

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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