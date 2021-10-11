محافظ أسوان يكلف وحدة «حياة كريمة» بالمرور الميدانى لمتابعة المشروعات

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمرور المفاجئ الغير معلن للمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، والوقوف من أرض الواقع على الإيجابيات لتعزيزها وأيضاً السلبيات لسرعة تلافيها حيث قام أعضاء الوحدة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بتفقد مشروعات المبادرة بقرى وادى خريت وعنيبة وتوابعهم التابعة لمركز نصر النوبة والتي ستخدم حوالى 32 ألف و104 نسمة.

وشملت الجولة بقرية وادى خريت تفقد مبنى مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 15 %، وأيضاً مبنى مجمع الخدمات الزراعية، كما تفقدت اللجنة بدء أعمال الهيئة القومية لشبكات الإنحدار لقرية أرمنا وعنيبة 2 حيث أن محطة المعالجة بأرمنا سوف تستقبل تصرفات الصرف الصخى لقرى «إبريم وعنيبة وأرمنا ومصمص بنصر النوبة، وأيضاً المنشية الجديدة بكوم أمبو» .

كما قامت اللجنة بمتابعة الأعمال الإنشائية لمجمع المدارس الثانوي والإعدادي بقريه أرمنا بنسبة تنفيذ ١٥%، بجانب تفقد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمدرسة الإبتدائية بنفس القرية بنسبة تنفيذ 11 %، بالإضافة إلى تفقد مجمع الخدمات بقرية عنيبة بنسبة تنفيذ 15 % . واختتمت اللجنة جولتها بتفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بعنيبة والذى وصلت فيه نسبة التنفيذ إلى 15 % أيضاً .