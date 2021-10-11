محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات في الشوارع المحيطة بالمدارس وتطهير وتعقيم المدارس والاستمرار في أعمال التجميل حول المدارس.

في هذا الصدد شن حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لزيادة معدلات أعمال النظافة والتجميل أمام المدارس حيث تم رفع المخلفات أمام كلية التربية النوعية ومدرسة كليوباترا ومدرسة خالد أبوإسماعيل بكليوباترا ومدرسة جمال حمدان بشارع العشرين ومجمع مدارس العوايد وجميع المدارس بنطاق الحى

وواصل حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود أعمال رفع المخلفات والقمامة أمام وحول المدارس بنطاق الحى، مع تفريغ صناديق المخلفات من داخل المدارس، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة العامة وحفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.

وشن حى وسط برئاسة رجب النقيدى حملة مكبرة برفع المخلفات وغسيل الأرصفة أمام المدارس بالتعاون مع شركة نهضة مصر أمام مدارس امين الرافعى بمحور المحمودية، السيد درويش بشارع فؤاد ،ومدرسة العباسية العسكرية بمحرم بك ومدرسة نبوية موسى كما تم ازالة الاشغالات حول المدارس بنطاق الحى

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس بنطاق الحي وزيادة معدلات رفع المخلفات والقمامة وكذا تقليم الأشجار ورفع الإشغالات وعربات الباعة الجائلين حول المدارس.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملات تجميل حول المدارس حيث تم قص وتهذيب أشجار الفيكس وتقليم النخيل وازالة الحشائش ورفع المخلفات بمدرسة محمد يادم الاعدادية المشتركة ومدرسة أحمد السيد درويش ومدرسة أبوصير الابتدائية ونظافة والاحواض وزراعة أحواض نباتية حول المدارس.

وعلى الصعيد ذاته قام حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت برفع مخلفات القمامة بمنطقة السفن ومجمع المدارس ورفع ٢٢ طن كما تم رفع ٤٤ طن من منطقة الناصرية القديمة كما تم تقليم الأشجار أمام المدارس بالناصرية الجديدة بالاضافة إلى تطهير وتعقيم المدارس بمساكن الناصرية للحد من فيروس كورونا.

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان برفع كفاءة الحدائق والاهتمام بالزراعة والتشجير والمظهر الجمالي حول المدارس والشوارع المتفرعة منها حيث تم تقليم عدد 43 نخلة بشارع ابن طولون شوارع أم السلطان، مساكن القباري وأمام مدرسة السادات الثانوية.

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس (صور)

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس (صور)