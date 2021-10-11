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محمود محيي الدين يفسّر أسباب حفاظ تحويلات العاملين على مسارها رغم كورونا

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محمود محيي الدين يفسّر أسباب حفاظ تحويلات العاملين على مسارها رغم كورونا محمود محيي الدين يفسّر أسباب حفاظ تحويلات العاملين على مسارها رغم كورونا

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قال الدكتور محمود محيى الدين، أستاذ الاقتصاد وممثل والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن تحويلات العاملين بالخارج والذين يصل عددهم عالميا إلى نحو 260 مليونا هي المسار الوحيد في علاقات الدول الذي حدث فيه استقرار خلال جائحة كورونا حيث تراجع كل من الاستثمار الاجنبى المباشر والتجارة الخارجية، مشيرا إلى انه كان من المتوقع ان تنخفض التحويلات بنسبة 20 % من مستوى 548 مليار دولار الذي بلغته قبل الجائحة، لكنها انخفضت بواقع 1.5 % فقط ومن المتوقع ان تواصل التحسن وتفوق ما كانت عليه وتصل إلى اكثر من 550 مليار في الفترة المقبلة.

وفي تصريح خاص فسر محيى الدين عدم انخفاض التحويلات في العالم وفى مصر بعدة اسباب اولها ان وقف السفر جعل الذين اعتادوا تحويل جانب من الاموال مع اقارب أو اصدقاء خلال عودتهم لبلادهم يتوقف وان تتم كل التحويلات عبر الطرق الرسمية سواء كانت رقمية أو تقليدية .الثانى ان التحويلات تسير عادة عكس الدورة الاقتصادية بمعنى ان انخفاض النمو عن المامول في مصر أو تحوله إلى سلبي في دول أخرى، يجعل البطالة تزيد ومعها الحاجة إلى الاموال ولذا يقوم العامل بالخارج بضخ مزيد من المال إلى اهله وذويه ولو عبر بيع بعض ما يملك أحيانا، وقد يقوم العامل بعمل تحويلة اخيرة كبيرة ويعود في مثل هذا الوقت ،أو ياتى إلى بلده ويعمل للخارج اليكترونيا- اذا كان النشاط يسمح- ويتلقى راتبه والذي يعد تحويلا.

اضاف محيى الدين هناك من العاملين من جاء لللسياحة ببلده قصدا كنوع من الدعم خلال فتح السفر وجلب معه اموال اكثر، وهناك عامل يخص مصر وغيرها إلا وهو استمرار تحسين سبل التحويلات وتوظيف التكنولوجيا في تسريعها وخفض تكلفتها، مشيرا إلى ان تكلفة التحويلات في مصر نحو 3 % وانه يفترض عالميا إلا تزيد عن 3 % وفق اهداف التنمية المستدامة ،ويتعين لكى يتحقق الهدف ان تكون الدولة التي يتم التحويل منها وتلك المحول اليها جاهزتين للامر من ناحية البنية التحتية والرقمية للتحويلات، منوها إلى اهمية ما تقوم به مصر على المتسوى الرئاسى والحكومى والبنك المركزى في مجال التحول الرقمى في القطاعين المالى والنقدى وغيرهما .

قال محيى الدين ان التحويلات تؤثر ايجابيا على تحقيق الاهداف الانمائية من خلال الحد من الفقر وتحسين الغذاء والصحة والتعليم الاسكان وتحسين فرص السيدات لافتا إلى ان اسهام السيدات في التحويلات زاد كاثر من اثار الاحتياجات الصاعدة لانواع من الاعمال والوظائف تجيدها المراة ( مهن التطبيب والتمريض) وكل ذلك كما ان لها تاثير على المجتمع والاقتصاد والبيئة .

قال ان التحويلات هي اعلى مصدر للنقد الاجنبى في مصر وهى في النهاية نتاج للاستثمار في ا لبشر من حيث الصحة والتعليم والتدريب والمهارة وكل ما اتاح للعامل ان ينافس في سوق العمل بالخارج، واوضح ان مصر هي الدولة الاولى عربيا في استقبال التحويلات كرقم مطلق اما كنسبة من الناتج فتسبقها لبنان وفلسطين والاردن.

اشاد محيى الدين ،الذي شارك امس في مؤتمر وزارة الهجرة عن التحويلات بالتنظيم المتكامل للمؤتمر مؤكدا انه اعجبه تمثيل كل الاطراف الفاعلة فيه .

المصرى اليوم

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