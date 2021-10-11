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تنطلق مباراة مصر وليبيا بعد قليل على ملعب شهداء بنينا في مدينة يني غازي في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وحصلت عدد من القنوات الفضائية المفتوحة على حقوق بث لقاء الفراعنة مع فرسان المتوسط، يأتي في مقدمتهم أون تايم سبورت وقناة ليبيا الرياضة المتخصصة بالإضافة إلى ssc7 السعودية.

منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال مباراته أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في استاد الجيش ببرج العرب - صورة أرشيفية

ويوفر المصري اليوم لزواره مشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر وبجودة عالية نقلًا عن القنوات الحاصلة على حقوق البث وهي أون تايم سبورت وليبيا الرياضية إلى جانب ssc السعودية.

وتسعى مصر إلى تأكيد صدارة المجموعة السادسة وتوسيع الفارق مع مضيفه الوصيف إلى 4 نقاط وهو ما يعني اقتراب التأهل إلى اللقاء الإقصائي من التصفيات المونديالية.

من المقرر أن يكون الأثنين هو موعد مباراة منتخب مصر وليبيا المقبلة، وذلك بعد يومين من لقاء الذهاب، وتنطلق المواجهة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وطرابلس، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب شهد بنينا بمدينة بنغازي.

مباراة مصر و ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم باستاد برج العرب - صورة أرشيفية

توفر عدد من المنصات الإلكترونية خدمة بث مباشر مباراة مصر ضد منتخب ليبيا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، كما يوفر المصري اليوم لزوراه خدمة متابعة أحداث اللقاء بشكل لحظي مع تحديث مستمر للنتيجة.

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كما سيتم نقل المباراة تلفزيونيًا عبر شاشة أون تايم سبورت مع وجود فقرات تحليلية تضم أبرز نجوم الكرة المصرية بالإضافة إلى أكثر من قناة صوتية، ويمكن للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية مشاهدة اللقاء عبر شاشة ssc7.

مباراة مصر و ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم باستاد برج العرب - صورة أرشيفية

أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن تشكيل منتخب مصر وجاء مماثل خاض لقاء الذهاب أمام ليبيا قبل يومين وانتهت لصالح الفراعنة بهدف دون رد.

وسيعتمد على محمد الشناوي في حراسة المرمى إلى جانب الرباعي الدفاعي أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

وجاء خط وسط منتخب مصر ضد ليبيا بتواجد عمرو السولية ومحمد النني.

وسيلعب عبدالله السعيد كصانع ألعاب هجومي، ومحمد صلاح جناح أيمن وعمر مرموش كجناح أيسر فيما سيتواجد مصطفى محمد في مركز قلب هجوم الفراعنة