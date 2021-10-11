الأولمبي السعودي يواجه الأردن .. في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

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على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام

يلتقي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، غدًا الثلاثاء ، نظيره الأردني ، ضمن نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، المقامة في مدينتي الدمام والخبر.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الأردن في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، عاود لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم بعد مباراة الدور نصف النهائي أمس الأحد أمام منتخب العراق والتي انتهت بالفوز بنتيجة 1-0، وأجرى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم تدريباتهم بعد أن قُسّموا لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا في المسبح، في حين احتضنت الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة مران المجموعة الأخرى، وفي الحصة المسائية التي أُقيمت على ملعب نادي القادسية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أدت المجموعة الأولى مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا في مربعات مصغّرة، أعقبه مران ترفيهي.

من جهة أخرى، أوضح مساعد المدرب أحمد الرويعي خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء اليوم عن الرغبة لدى اللاعبين بتحقيق اللقب، مبينًا أنهم في أتم الاستعداد والجاهزية لهذه المباراة.

وتطلع الرويعي إلى دعم الجماهير في المنطقة الشرقية ومساندتها لمنتخب المملكة، مؤكدًا عزمهم على الظهور بالشكل الذي يليق باسم وشعار المنتخب السعودي.

وأوضح أحمد الرويعي في ختام حديثه أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا جاءت كأفضل استعداد فني للمنتخبات قبل التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، المزمع إقامتها أواخر الشهر الجاري، مشيدًا بالمستوى الفني لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة.