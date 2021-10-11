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الشؤون البلدية: لم يصدر شيء بخصوص صالات الأفراح

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الشؤون البلدية: لم يصدر شيء بخصوص صالات الأفراح الشؤون البلدية: لم يصدر شيء بخصوص صالات الأفراح
تفاعل كثير من المتابعين اليوم مع قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بطاولات الطعام في المطاعم والمقاهي التي نصت على السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحد فيها إلى 10 أشخاص، حيث سأل الكثير منهم عن صالات الأفراح التي لا يزال النشاط فيها ممنوعا حتى الآن وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي .

وقالت الوزارة في ردودها على المتابعين في صفحتها على "تويتر" بالقول إنه لم يصدر حتى الآن أي قرار يخص صالات الأفراح وفي حال صدور قرار فإنه سيتم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للوزارة.


الوطن السعودية

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