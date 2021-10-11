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كشف إبراهيم زارع إداري فريق الزمالك المتواجد في كينيا حاليا، عن آخر الاستعدادات الخاصة بإقامة البعثة هناك قبل توجهها اليوم إلى كينيا لمواجهة توسكر في ذهاب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد زارع أنه تم الاطمئنان على جاهزية فندق الإقامة التي ستقيم فيه بعثة الفريق، وكل الأمور الإدارية.

وأضاف زارع أنه تم الاتفاق على خوض التدريبات على ستاد كاساراني بالعاصمة نيروبي، حيث يبعد عن فندق الإقامة بمسافة ١٤ كيلو مترا بما يعادل ٣٥ دقيقة.

وأشار زارع إلى أنه سيتوجه غدا في العاشرة صباحا بتوقيت كينيا بصحبة مسئول من الاتحاد الكيني لمعاينة الملعب.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.