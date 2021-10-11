لبنان : تسريع تأمين التمويل لاستجرار الكهرباء من الأردن

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جى بي سي نيوز :- أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض، على أهمية نتائج الجولات الاخيرة في في كل من مصر والاردن.

وقال فياض، إن هنالك “أجواء إيجابية هادفة للاسراع في إنجاز الاتفاق مع مصر والأردن، من أجل استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام الإتفاق”.

وعرض الرئيس اللبناني ميشال عون بعد ظهر الجمعة، في قصر بعبدا، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وضع الطاقة في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة لتحسين الإنتاجية في هذا القطاع.

ووضع الوزير فياض الرئيس عون في أجواء الزيارة التي قام بها الى كل من مصر والأردن ونتائج المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الأردنيين لاستجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية.

وبعد اللقاء، اكد الوزير فياض انه “نقل الى الرئيس عون تحيات المسؤولين الذين التقاهم في كل من البلدين”.

وأضاف: “لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضرا ايضا، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عن طريق سوريا. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، الا ان الامر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي”.