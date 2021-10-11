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الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

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الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

جى بي سي نيوز  :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة في اليمنية، اليوم الأحد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لكافة الأفعال والممارسات الإرهابية، مُؤكداً وقوف وتضامن المملكة مع حكومة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق.
وأعرب ابو الفول عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، مُتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

جي بي سي نيوز

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