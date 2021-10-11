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وزير الخارجية الإماراتي يشيد بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

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وزير الخارجية الإماراتي يشيد بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي وزير الخارجية الإماراتي يشيد بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

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قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة بزيارة للجناح المصري باكسبو 2020 دبي، حيث تفقد كافة المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية حيث كان في استقباله شريف البديوى السفير المصري بدولة الامارات العربية المتحدة واشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي.

واعرب بن زايد عن فخره بالمشاركة المصرية القوية والمتميزة بفعاليات الاكسبو والذي يمثل حدث تاريخي بالامارات ويتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الامارات العربية المتحدة، مشيراً إلى ان هذا الابهار المتميز للجناح المصري يعكس لمحة من تاريخ وعراقتها اقليمياً ودولياً.

وقال ان مصر بشعبها وحضاراتها وتاريخها المتنوع الذي من الصعب ان نجده في دولة أخرى غير مصر يمثل عامل جذب للزائرين لزيارة اكسبو 2020 بدبي بصفة عامة وزيارة الجناح المصري بصفة خاصة.

واشاد بالدور الهام للدولة المصرية في انجاح الجناح المصري بالاكسبو بصفة خاصة واكسبو دبي 2020 بصفة عامة، مشيراً إلى ان الجناح المصري يعكس الانجازات التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية بسواعد ابنائها كما يتضمن الانجازات التي ستتحقق خلال الاشهر المقبلة وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، معرباً عن فخره كعربي للمشاركة في فعاليات هذا الحدث العالمي.

واضاف وزير الخارجية الاماراتي ان تنظيم هذا الحدث لاول مرة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط يمثل انجازاً تاريخياً غير مسبوق ويعكس المقومات والامكانات والكفاءة التنظيمية لدولة الامارات العربية المتحدة ويعد نجاحاً لكافة دول المنطقة، مشيراً إلى ان اكسبو دبي 2020 يثبت ان التجارب الاكثر انفتاحاً على العالم هي التجارب الناجحة التي تحقق آمال وطموحات الشباب.

المصرى اليوم

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