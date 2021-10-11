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قال غانم العشيران، رائد الأعمال الكويتي عضو عرفة تجارة وصناعة الكويت، إن استثمارات الكويت في مصر تقترب من 20 مليار دولار، تتنوع ما بين استثمارات سياحية وعقارية وخدمات لوجيستية، منوها بأن الرقم يتزايد بشكل مستمر بفضل علاقات التعاون والاتفاقيات التي يتم إبرامها من حين لآخر بين البلدين.

وأضاف العشيران في بيان صحفى اليوم- الإثنين- إن تنامي العلاقات التجارية بين البلدين يتزايد بشكل ملحوظ بفضل قانون الاستثمار الأخير الذي يجذب العديد من المستثمرين الراغبين في ضخ رؤوس أموالهم في مصر، للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار، في المناطق الجديدة بالعاصمة الإدارية، والعين السخنة، والعملين الجديدة، وغيرها.

ولفت إلى أن مشاريع الصندوق الكويتي في مصر وصلت لنحو 55 مشروعا تتوزع ما بين برامج ومنح، في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمات.

وأشار إلى أن المدن الساحلية الواقعة على البحر المتوسط، تعد وجهة السياح الكويتيين صيفا، وفي فصل الشتاء يتجه الكويتيون إلى الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، منوها بأن السياحة الكويتية في مصر تصل لنحو 150 ألف سائح سنويا والعدد يتزايد بشكل ملحوظ.

شدد على ضرورة عمل لقاءات وورش عمل بين وزارتي الصناعة والسياحة للمستثمرين من الجانبين لعرض الأفكار الجديدة لزيادة التبادل التجاري والتنموي بين البلدين، خصوصا وأن الشعبين يمتازون بعلاقات يسودها الود والمحبة.

ونوه غانم العشيران بأن الكويت تعد سوقا مهما بالنسبة لمصر، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للكويت خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 122.1 مليون دولار مقابل 110.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 790 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 869 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت على رأس أهم خمس سلع استوردتها مصر من الكويت خلال الـ 5 أشهر الأولى من الجاري، حيث سجلت قيمة الواردات 650.3 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية المنتجات الكيماوية العضوية بمبلغ 13.1 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية 683 ألف دولار، والسيارات والجرارات والدراجات 441 ألف دولار، والكتب والصحف والصور 116 ألف دولار.