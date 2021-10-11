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الملك لميقاتي : الاردن مستمر بالوقوف الى جانب لبنان

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الملك لميقاتي : الاردن مستمر بالوقوف الى جانب لبنان الملك لميقاتي : الاردن مستمر بالوقوف الى جانب لبنان

جى بي سي نيوز  :– استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع التعاون في شتى المجالات.
وجدد جلالة الملك التأكيد، خلال اللقاء، على وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.
كما جرى بحث الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان. --(بترا)

جي بي سي نيوز

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