مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة يشيدون بمنتجات شباب معرض تراثنا

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استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة رفيعة المستوى من ممثلى المؤسسات التنموية الدولية والجهات المانحة خلال زيارتهم للدورة الثالثة لمعرض تراثنا الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمقام بمركزمصرللمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الحالي.

وضمت المجموعة سفيروفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وسفيرغانا في مصر، والمديرالإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر، والمديرالإقليمى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، مدير فريق محفظة النموالشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واخصائي قطاع مالي بالبنك الدولي بمصر، إلى جانب رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارةالكندية في مصر، ومساعد الممثل المقيم للنمو الشامل والابتكاربالأمم المتحدة، ووفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا الممثل المقيم للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعين لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية.

وتفقدت مجموعة الجهات التنموية اليوم الإثنين حسب بيان للجهاز، مختلف أجنحة المعرض ومنتجات العارضين التي تجسد الفنون والإبداعات المصرية بجميع محافظات مصر.

وأوضحت جامع أن هذه الزيارة من جانب ممثلي الجهات المانحة والمؤسسات التنموية الدولية للمعرض تعكس الاهتمام الكبيرالذى توليه هذه الجهات بدعم الحرف اليدوية والتراثية في مصر وتؤكد حرصهم على مواصلة تطوير هذا القطاع والارتقاء بمهارات القائمين على هذا النشاط خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده المعرض هذا العام من حيث زيادة عدد العارضين والمساحة المخصصة للعرض وكذلك مشاركة الإمارات والأردن والسودان بأجنحة متميزة.

وأكدت أن الزيارة تمثل دفعة قوية لتشجيع أصحاب المشروعات على تطويرأنشطتهم وتعزيزتنافسيتها ووصولها إلى الأسواق العالمية.

واشارت نيفين جامع إلى ضرورة استدامة التعاون الفعال بين الجهاز وهذه المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة –رؤية مصر 2030 بكافة أبعادها.

وأبدى السفيركريستيان برجر، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصرخلال الزيارة إعجابه بمنتجات أصحاب المشروعات وتنوعها وجودتها العالية في ضوء التطور الذي يتميز به المعرض هذا العام. وأوضح أن مثل هذه المشروعات التي تتميز بالمهارات اليدوية التراثية تخدم قطاعات عريضة من القرى والمراكز بمصر حيث تسهم بفاعلية في توفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة لأصحابها. وأكد برجر أن الاتحاد الأوروبي حريص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وإقامة المزيد من الشراكة المصرية الأوروبية للتوسع في رعاية وإطلاق مثل هذه الأنشطة بما يخدم مساعى التنمية في مصر.

وأشاد الدكتور باسل الخطيب، المديرالإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمعرض تراثنا لهذا العام وجودة المنتجات التي تعكس الفنون والثقافات المصرية وتعمل على الارتقاء بها بما في ذلك الخدمات التي يبادر المعرض بتقديمها لأصحاب المشروعات. وأثنى المدير الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على الجناح المخصص «لوحدة تطوير المشروعات الصغيرة المتنقلة» التي تنفذ بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة الأمم المتحدة لتقديم مجموعة منتقاة من الخدمات الفنية والاستشارية المجانية لأصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم مؤكدا أن مثل هذه الخدمة تمثل انطلاقة حقيقية من شأنها أن تسهم بفاعلية في تطوير المشروعات وتمكن أصحابها من استغلال ميزاتها التنافسية.

وأوضح سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعرض هذا العام يشهد تطورا كبيرا من حيث مضاعفة أعداد العارضين والمساحة المخصصة للمعروضات والمشاركين من مصر والدول العربية مما يؤكد النجاح الكبير الذي حققه على مدار العامين الماضيين. وأشادت الأستاذة عبير شقوير مدير فريق محفظة النمو الشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون الدائم بين الجهاز والبرنامج في مختلف التوجهات التنموية التي تهتم بها القيادة السياسية في مصر وأضافت أن هناك مرحلة جديدة من التعاون تشهد المزيد من الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على رأسها عدد من النواحى الفنية والتسويقية التي من شأنها أن تعمل على استقرار هذه المشروعات واستمرارها.

وأكدت ايمان عمران، رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية بالقاهرة أن الخدمات التي يوفرها المعرض لأصحاب المشروعات خاصة الخدمات الفنية والاستشارية من خلال وحدة تطويرالأعمال تعد من أهم الآليات التي تدعم بقاء المشروعات وتكفل نجاحها وتوسعها وتجعلها قادرة على تحقيق التنافسية ومن ثم المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشاد ممثلو المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمنتجات العارضين وجودتها وتطورها وتنظيم المعرض ليضم هذا العدد من العارضين واكدوا على حرص المؤسسة على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات بشكل مستمر لتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات للتوسع والاستمرار. وأوضح ممثل البنك الاسلامى للتنمية على أن اهتمام الجهاز بإقامة معارض لمنتجات أصحاب المشروعات مثل معرض تراثنا يؤكد حرص الجهاز على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة وإبراز الميزة التنافسية لمنتجات أصحاب المشروعات وأكد على أن اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع يشجع المؤسسات التنموية للتعاون بشكل أكبر مع مختلف أجهزة الدولة ومن بينها الجهاز لتقديم مزيد من الدعم لأصحاب المشروعات.