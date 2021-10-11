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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على تشكيل الفراعنة لمواجهة ليبيا، في المباراة المقرره بينهما مساء اليوم على ملعب بنغازي، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم.

وبحسب المعلومات الواردة من مقر اقامة البعثة المصرية ببنغازي أن يخوض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي واحمد فتوح- محمود حمدي «الونش»- أحمد حجازي- أكرم توفيق- عمرو السولية- طارق حامد- محمد النني.

عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح.

وبذلك يحل طارق حامد بديلا عن عبدالله السعيد وهو التغير الوحيد عن تشكيل مصر امام ليبيا في المباراة الاولى

وشهد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الاتفاق على عدم السماح بوجود أي شخص في الملعب إلا الذين تم منحهم بطاقة دخول المباراة على أساس نتائج رسمية لتحاليل PCR.

كما تم الاتفاق على أن يرتدي المنتخب المصري طاقما أبيض، فيما يرتدي المنتخب الليبي قميصا أحمر وشورت وجوارب سوداء.