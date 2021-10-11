سبب عدم حضور رئيس البرازيل مباراة سانتوس مع غريميو فى الدوري

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لم يتمكن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من حضور مباراة فريقه المفضل سانتوس ضد ضيفه جريميو في الدوري المحلي لكرة القدم، لعدم حيازته على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت المباراة هي الأولى لسانتوس على أرضه بحضور الجماهير، منذ تفشي الفيروس، وشدد النادي على حضور الجماهير التي حصلت على التطعيم، أو التي قدمت نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

وقال بولسونارو، في مقطع فيديو، إنه أراد مشاهدة مباراة سانتوس ضد جريميو، لكن قيل له إنه بحاجة إلى التطعيم قبل السماح له بحضور اللقاء، وزعم بولسونارو أن لديه أجساما مضادة أكثر من أولئك الذين تلقوا اللقاح، لأنه أصيب من قبل بالفيروس.