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سبب عدم حضور رئيس البرازيل مباراة سانتوس مع غريميو فى الدوري

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سبب عدم حضور رئيس البرازيل مباراة سانتوس مع غريميو فى الدوري سبب عدم حضور رئيس البرازيل مباراة سانتوس مع غريميو فى الدوري

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لم يتمكن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من حضور مباراة فريقه المفضل سانتوس ضد ضيفه جريميو في الدوري المحلي لكرة القدم، لعدم حيازته على شهادة تطعيم ضد .

وكانت المباراة هي الأولى لسانتوس على أرضه بحضور الجماهير، منذ تفشي الفيروس، وشدد النادي على حضور الجماهير التي حصلت على التطعيم، أو التي قدمت نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

وقال بولسونارو، في مقطع ، إنه أراد مشاهدة مباراة سانتوس ضد جريميو، لكن قيل له إنه بحاجة إلى التطعيم قبل السماح له بحضور اللقاء، وزعم بولسونارو أن لديه أجساما مضادة أكثر من أولئك الذين تلقوا اللقاح، لأنه أصيب من قبل بالفيروس.

وكان بولسونارو قد أصيب بفيروس كورونا في العام الماضي، لكنه يرفض التطعيم ضد الفيروس حتى الآن.

المصرى اليوم

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