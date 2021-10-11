"سلامة الطرق": انخفاض تكاليف الحوادث المرورية بنحو 6 مليارات ريال

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ضمن جهود النقل لتحسين المؤشرات المتعلقة بالسلامة.. تستهدف 6 عالمياً

أكّد المركز الوطني لسلامة الطرق، انخفاض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث بنحو 6 مليارات ريال.

تفصيلاً، جهود متواصلة تبذلها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين جودة الطرق مكّنتها من التقدم عالمياً إلى المركز الـ 26 في 2019 بعد أن كانت في المركز 37 في 2016، وتستهدف المركز السادس عالمياً.

وتعد مبادرة سلامة الطرق لتقليل الوفيات الناتجة عن حوادث السير أهم أهداف الوزارة خلال السنوات الأخيرة، التي أثمرت عن خفض الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 36%، والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 30%، كما انخفض معدل الوفيات للحوادث المرورية لكل مائة ألف نسمة من قرابة 29 إلى 13.5% بنسبة تجاوزت 53%؛ ما أسهم في خفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن هذه الحوادث بـ 6 مليارات ريال.

ووفق "الإخبارية"، يعد المركز الوطني لسلامة الطرق، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2018 هو أحد مشاريع مبادرة سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير ضمن برنامج التحول الوطني 2020 من خلال التنسيق بين الجهات وإصدار تقارير تحليلية للحوادث المتكررة.

وقدّرت وزارة النقل التكلفة النهائية لمبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير بقيمة 3 مليارات ريال لتحسين المؤشرات المتعلقة بالسلامة المرورية في الفترة بين 2016 و2020.