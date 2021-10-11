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القيادة تهنئ ملك مملكة إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ ملك مملكة إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده القيادة تهنئ ملك مملكة إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ ملك مملكة إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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