نداء لمرور الجيزة من الاهالى :كوارث مرورية يومية بمنزل كوبرى العمرانية ومستشفى الصدر

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تشهد منطقة ترعة الزمر تحديدا فى منطقة منزل كوبرى العمرانية وحتى شارع مستشفى الصدر المواجه لمحور ترعة الزمر كثافات مرورية عالية تتخللها مشاجرات ومشادات كلامية بين قائدى المركبات بشكل يومى خاصة فى فترة الصباح .

اشتدت تلك الكثافات منذ اليوم الاول من دخول المدارس حيث تتوقف جركة السير بهذه المنطقة تماما بسبب كثرة التقاطعات الغير رسمية والتى تجعل الجميع يسير فى عكس الاتجاه وناشد اهالى العمرانية رجال مرور الجيزة بتوفير رجل مرور او اكثر فى هذه المنطقةبشكل دائم منعا للتاكدسات والمشاجرات اليومية