أخبار عاجلة

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي -
للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي" -
"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب" -
الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان -
المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا -
تم تطبيقه لمدة 6 أشهر.. الحكومة: قرار ترشيد الإنفاق العام ليس بجديد -
وكالة الخدمات برئاسة شئون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي البيت الحرام -
«الشاباك» يحذر من صلاة مرتقبة لليهود في المسجد الأقصى -
«قومى المرأة» ينظم لقاءً مع الراغبات فى الانضمام لمشروع الادخار والإقراض الرقمي -
طالب بـ«علوم الأزهر» بأسيوط يحصل على المركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بعد 20 ساعة بحث في النيل .. الأمن يكشف حقيقة سقوط ميكروباص بالركاب من علي كوبري الساحل

Print
بعد 20 ساعة بحث في النيل .. الأمن يكشف حقيقة سقوط ميكروباص بالركاب من علي كوبري الساحل بعد 20 ساعة بحث في النيل .. الأمن يكشف حقيقة سقوط ميكروباص بالركاب من علي كوبري الساحل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصدر أمني إن شرطة المسطحات المائية، ورجال الإنقاذ النهري يواصلون عمليات البحث طوال الـ 20 ساعة الماضية عن الميكروباص الذي أكد عدد من شهود عيان سقوطه في قاع النيل بالركاب من أعلي كوبري الساحل ظهر أمس الأحد.

قال المصدر لا توجد أي معلومات دقيقة عن الحادث حتى الآن، مؤكدا أن مصدر المعلومات في حادث كوبري الساحل شهود عيان«فقط، ولا توجد صور أو فيديوهات تؤكد وقوع الحادث، موضحا أنها مجرد اجتهادات شخصية من بعض شهود عيان.
وأضاف المصدر أن سيارة الميكروباص التي أكد بعض شهود عليان انها سقطت من على كوبري الساحل «مفيش أي أثر عنها حتي الآن» .
كانت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل ظهر أمس في النيل، انتقلت الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى مكان البلاغ، بصحبة رجال الإنقاذ النهري.

عمليات محاولة العثور علي سيارة سقطت بالركاب من اعلي كوبري الساحل


واستمع ضباط المباحث إلى أقوال عدد من شهود العيان لكشف غموض الواقعة، وروى أحد الأشخاص لحظة سقوط السيارة من كوبري الساحل، وقال: «الميكروباص خبط في السور الكوبري وسقط بالركاب والنيل محدش طلع تاني».
وتواصل الأجهزة الأمنية في الجيزة علمية البحث عن السيارة لليوم التاني على التوالي، ودفعت الحماية المدنية بـ 8 لإنشات من الإنقاذ النهري للبحث عن السيارة والضحايا.
ووضعت الأجهزة الأمنية تعزيزات أمنية أعلى الكوبري بمحيط الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن تطلق مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بالمنيا غدا

وزيرة التضامن تطلق مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بالمنيا غدا

تعرف على شرط أبوجبل لتجديد عقده مع الزمالك

تعرف على شرط أبوجبل لتجديد عقده مع الزمالك

الجهاد تحذر الاحتلال من المماطلة بالاستجابة لمطالب الأسرى

الجهاد تحذر الاحتلال من المماطلة بالاستجابة لمطالب الأسرى

الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان

الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان