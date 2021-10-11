بعد 20 ساعة بحث في النيل .. الأمن يكشف حقيقة سقوط ميكروباص بالركاب من علي كوبري الساحل

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كشفت مصدر أمني إن شرطة المسطحات المائية، ورجال الإنقاذ النهري يواصلون عمليات البحث طوال الـ 20 ساعة الماضية عن الميكروباص الذي أكد عدد من شهود عيان سقوطه في قاع النيل بالركاب من أعلي كوبري الساحل ظهر أمس الأحد.

قال المصدر لا توجد أي معلومات دقيقة عن الحادث حتى الآن، مؤكدا أن مصدر المعلومات في حادث كوبري الساحل شهود عيان«فقط، ولا توجد صور أو فيديوهات تؤكد وقوع الحادث، موضحا أنها مجرد اجتهادات شخصية من بعض شهود عيان.

وأضاف المصدر أن سيارة الميكروباص التي أكد بعض شهود عليان انها سقطت من على كوبري الساحل «مفيش أي أثر عنها حتي الآن» .

كانت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل ظهر أمس في النيل، انتقلت الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى مكان البلاغ، بصحبة رجال الإنقاذ النهري.

عمليات محاولة العثور علي سيارة سقطت بالركاب من اعلي كوبري الساحل



واستمع ضباط المباحث إلى أقوال عدد من شهود العيان لكشف غموض الواقعة، وروى أحد الأشخاص لحظة سقوط السيارة من كوبري الساحل، وقال: «الميكروباص خبط في السور الكوبري وسقط بالركاب والنيل محدش طلع تاني».

وتواصل الأجهزة الأمنية في الجيزة علمية البحث عن السيارة لليوم التاني على التوالي، ودفعت الحماية المدنية بـ 8 لإنشات من الإنقاذ النهري للبحث عن السيارة والضحايا.

ووضعت الأجهزة الأمنية تعزيزات أمنية أعلى الكوبري بمحيط الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.