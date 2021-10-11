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أثناء تصوير "القاهرة مكة".. فنان مصري: هذا الكرسي يعلمك احترام الضعف والقوة

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أثناء تصوير "القاهرة مكة".. فنان مصري: هذا الكرسي يعلمك احترام الضعف والقوة أثناء تصوير "القاهرة مكة".. فنان مصري: هذا الكرسي يعلمك احترام الضعف والقوة
من على كرسي متحرك بسبب مرضه

أثناء تصوير

كشف المخرج المصري هاني خليفة، تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي، بعد ظهوره على كرسي متحرك خلال الساعات الماضية.

وحسب وسائل إعلام مصرية، كان "الصاوي" قد نشر عبر حساباته الرسمية بموقعيْ "فيسبوك"، و"إنستغرام"، صورة له أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك، وعلّق عليها قائلًا: "أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله، ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة ويعلموك احترام الضعف، واحترام الكرامة اللي في الضعف".

وقال المخرج خليفة: إن الفنان خالد الصاوي أصيب بالتهاب في الساق اليمنى بعد تصويره أحد المشاهد بفيلم "القاهرة مكة"؛ وذلك بسبب تعرضه لبرودة التكييف أثناء عرق جسده.

وأضاف أنه شعر بألم شديد في الظهر والقدم اليمنى، وتم استدعاء طبيب، وأجرى الكشف عليه، ونصحه الأطباء بالراحة لمدة 3 أيام، آملًا أنه سيكون بخير وصحة جيدة في القريب العاجل.

الصاوي الذي ولد في عام 1963 في الإسكندرية، كان قد قال في حفل تكريمه خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الشهر الماضي: إنه لا يحتمل فكرة العجز في حياته، وأنه قد يصاب بالجنون لو وصل إلى تلك المرحلة.

وكانت زوجة الصاوي، قد كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "مساء الفل جميعًا، خالد الصاوي عنده التهاب أعصاب في رجله اليمين نتج عن إصابة أثناء يوم تصوير أكشن. الفن يحب الضمير، والإبداع له أضراره أحيانًا.. محبتكم فوق الرأس، يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلاتوهات والملاعب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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