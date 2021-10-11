الإحصاء الخليجي: 78.8 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة بدول التعاون

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بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.. إجمالي الوفيات 19411

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 78.8 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي الإصابات المؤكّدة بلغ (2,514,479) حالة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,485,531) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,411) حالة حتى يوم أمس.

وأضاف: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ (78,843,115) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.8%.