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يواجه منتخب مصر اليوم منتخب ليبيا في مباراة العودة التي تقام على ستاد شهداء بنينا في مدينة بني غازي الليبية ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم 2022.

ونستعرض قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيا وتشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا في المبارة التي تقام اليوم وقائمة الحكام والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة ليبيا.

قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيا

قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيا 24 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام.

الدفاع: أكرم توفيق ومحمود حمدي «الونش» وأحمد حجازي وياسر ابراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي وباهر المحمدي، أحمد أبوالفتوح.

الوسط: محمد النني وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: عبدالله السعيد وأحمد سيد «زيزو» ومحمد صلاح وإبراهيم عادل وعمر مرموش ورمضان صبحي.

الهجوم: مصطفى محمد وأحمد حسن «كوكا».

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا اليوم

يتوقع أن يتكون تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا من كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي وأحمد فتوح ومحمود حمدي ( الونش) وأكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: محمد النني وعمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش وعبدالله السعيد ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وكان منتخب مصر فاز بهدف وحيد ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم أحرزه عمر مرموش.

ويحتاج فريق مصر إلى استمرار الفوز في مواجهة ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة، ليتأهل للصعود، حيث يصعد فقط الفريق صاحب المركز الأول.

حكم مباراة مصر وليبيا ومعاونيه

يبحث الكثيرون قبل مباراة مصر وليبيا ومعاونيه، ونستعرض فيما يلي طاقم حكام مباراة مصر في مواجهة ليبيا.

يتكون طاقم حكام مباراة مصر وليبيا من فيكتور جوميز حكم الساحة الجنوب أفريقي، ويعاونه سويلا زكالي، حكم مساعد أول، وندونجيني أثينكوسي، حكم مساعد ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع أوجين أمدلولي، وكذلك التونسي هشام قيراط، مراقبًا للحكام.

معلق مباراة مصر وليبيا اليوم

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبتورت عن قيام المعلق الرياضي مدحت شلبي بالتعليق على مباراة مصر ضد ليبيا على القناة الصوتية الأولي أون تايم سبورتس 1 ويقدم الإعلامي تامر صقر الإستوديو التحليلي للمباراة.

ويقوم المعلق الرياضي محمد الكوالينى بالتعليق على المباراة على القناة الصوتية الثانية أون تايم سبورتس 2.

ويعلق المعلق الرياضي حمادة العنزي على المباراة على قناة SSC السعودية، والتى تنقل المباراة اليوم.

وفاز منتخب مصر على ليبيا في مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم بهدف مقابل لاشيئ والذى أحرزه عمر مرموش، في المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي في استاد برج العرب في الإسكندرية.

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