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القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟

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القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟
أطعمة في المعدة وأخرى في الأمعاء

القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟

قالت يلينا سولوماتينا أخصائية التغذية الروسية المعروفة: إن الخلط بين الأطعمة التقليدية والمعتادة، يمكن أن يتسبب في إزعاج لجسم الإنسان.

وحسب موقع " اليوم"، ذكرت "سولوماتينا" في مقابلة مع "راديو سبوتنك"، أن اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير حميدة.

اللحم مع البطاطس

وأضافت الخبيرة: "قد لا يخطر ببال الكثيرين، أن تناول اللحم بالبطاطس مع الطماطم والخيار، وشرب القهوة بالحليب خلال ذلك، يمكن أن يكون ضارًّا لعملية الهضم. ولكن مع ذلك، يشعر الكثير من الناس بعدم الراحة بعد تناول مثل هذا الطعام، ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي -على وجه التحديد- بسبب عدم توافق بعض الأطباق المعتادة أو مكوناتها".

وتابعت سولوماتينا: "لا تتحمل معدة الكثير من الناس، اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وهناك سبب لذلك: أنه يتم هضم اللحوم في المعدة، أما هضم الأطعمة النشوية فيتم بشكل رئيسي في الأمعاء".

ولدى البعض، هناك عدم توافق بين الطماطم والخيار؛ لذلك لا يجوز لهم الإفراط في تناول سلطة الطماطم مع الخيار، رغم أن الآخرين يأكلونها، ويشعرون بالارتياح.

القهوة مع الحليب

ونصحت خبيرة التغذية، بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيميائي لهذين المنتجين.

وقالت سولوماتينا: "إذا شربت كوبًا واحدًا، فلن يحدث أي شيء مزعج؛ ولكن شرب كميات كبيرة، سيجعل القهوة وكذلك الشاي الثقيل، ترتبط ببروتينات الحليب، وهذا سيعقد عملية الهضم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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