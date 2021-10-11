أخبار عاجلة

تحييد 5 مسلحين أكراد في شمالي سورية -
بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم -
إطلاق نار يودي بحياة شخص داخل جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية -
مكاتب مناطق الباحة والجوف وجازان تُسرِّع قطاعات التنمية وتُنسِّق جهودها وتقيس أداءها -
"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة -
أطلق ولي العهد 3 منها للباحة والجوف وجازان.. ما أدوار وأهداف المكاتب الإستراتيجية؟ -
الحزم والفيصلي "حبايب" .. في الجولة الثامنة من الدوري -
"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط -
وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٥ آخرين إثر سقوط مركبتهم من "نهاية العالم" بجبال طويق -
رزاق سيسيه يوافق على تجديده عقده مع الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد تعديلها.. تعرف على الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

Print
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 بعد تعديلها.. تعرف على الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

سجلت أسعار الدواجن في مستويات جديدة اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، فيما أكد التجار أن حركة المبيعات مازالت مستمرة في نفس مستوياتها رغم اختلافات الأسعار.

وبعد زيادة البنزين مؤخرا بواقع 25 قرشا لكل لتر من كافة الأنواع كانت هناك مخاوف من وجود تأثيرات على مستويات الخدمات والمنتجات نتيجة زيادة اسعار البنزين، وتعد الدواجن احد المنتجات الاساسية التي تتاثر سريعا باي من القرارات لكنها احد الاركان الاساسية في المائدة المصرية كوجبة بروتين باسعار معقولة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 اكتوبر 2021 طبقا لأسعار بورصة الدواجن كالآتي:

1- سعر الكيلو من الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 31 إلى 32 جنيها .

2- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح ما بين 35 إلى 36 جنيها.

3- سعر الكيلو من الاوراك سجل نحو 20 جنيها .

4- سعر الكيلو من الفراخ الحمراء تراوح ما بين 24 و25 جنيها .

5- سعر الكيلو من الفراخ الامهات بلغ نحو 27 جنيها .

6- وفي بداية الموسم الدراس بلغ اسعار البيض الابيض نحو 49 جنيها .

7- كما بلغ سعر كرتونة البيض الاحمر نحو 51 جنيها اليوم. وتشير البيانات إلى ان انتاج مصر من الدواجن يصل لنحو 3 مليون دجاجة يوميا فضلا عن انتاج نحو 13 مليار بيضة سنويات .

8- تراوح سعر كيلو البانيه من 75 إلى 80 جنيها .

كما أظهر عدد من التقارير المحلية التابعة للغرف التجارية ان صناعة الدواجن تشمل استثمارات بالمليارات ويعمل بها نحو 2.5 مليون عامل .

يصل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء لنحو 150 الف طن شهريا فيما يصل نصب الفرد لنحو 21 كيلو سنويا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و«مصر الخير» لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات

مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و«مصر الخير» لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات

البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها

البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها

الكشف عن أسعار التذاكر والفئات لـ" فورمولا 1 جدة"

الكشف عن أسعار التذاكر والفئات لـ" فورمولا 1 جدة"

للمسافرين.. بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشهادات لقاح كورونا في البحر الأحمر

للمسافرين.. بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشهادات لقاح كورونا في البحر الأحمر