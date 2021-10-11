مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

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قال: إنه ليس مجرد لاعب عادي؛ فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم

دعا المدير الرياضي لباريس سان جرمان ليوناردو أرواجو، لمعاقبة نادي ريال مدريد؛ لمحاولته التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وفي تصريحات صحفية، قال ليوناردو: إن ريال مدريد حاول إقناع مبابي للانضمام إلى صفوفه على مدار عامين كاملين.

وأضاف: "من مدريد ينفون ذلك؛ لكني أعتقد أنهم يعملون منذ عامين للتعاقد مع مبابي.. يجب معاقبتهم".

ومضى ليوناردو ليقول: إن "أسلوب ريال مدريد لم يكن لائقًا، ولم يحترم مبابي"، حسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتابع قائلًا: "لم يحترموا مبابي. إنه ليس مجرد لاعب عادي، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأكد ليوناردو أنه واثق من تجديد مبابي لعقده مع سان جرمان، موضحًا: "نعتقد أن التعاون الهجومي بين مبابي وميسي ونيمار مثالي للفريق، ولا توجد خطة لاستبدال النجم الفرنسي، لم نخطط لمستقبل الفريق بدونه".

وينتهي عقد مبابي مع سان جرمان الصيف القادم، وبمقدوره التفاوض مع أندية أخرى لتوقيع تعاقد اعتبارًا من 1 يناير القادم.

وكانت تقارير قد تحدثت عن تقديم ريال مدريد عرضًا لضم مبابي تجاوز 220 مليون يورو؛ ولكنه لم يتلقَّ أي رد من النادي الفرنسي، مع إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.