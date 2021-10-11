أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

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أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه لا يستطيع أي حارس منافسة محمد الشناو،ي حارس مرمى النادي الأهلي

وقال أحمد ناجي في تصريحات تلفزيونية: «مفيش حارس يقدر ينافس محمد الشناوي، في تلك الفترة، فهو محترف بما فيه الكفاية، وهو ما يجعله يحافظ على مكانه سواء في الأهلي أو المنتخب».

وأضاف: «مصر لديها حراس مميزين، وأي حارس سوف يأخذ الفرصة بشكل مستمر، سوف يظهر بمستوى مميز»، مضيفًا:«عندما يلعب جنش يكون رقم واحد، وعندما يلعب أبوجبل يكون رقم واحد ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عواد وعلي لطفي».

وتابع: «أي مباراة في الدوري المصري، يكون نجمها هو حارس المرمى، وهذا دليل على كفاءة الحراس المصريين»، مضيفًا: «لا يوجد أي قلق على مركز حراس المرمى في مصر، ويجب أن أشكر المدرين الذين تطوروا من أنفسهم، ويقومون بالتدريب بأسلوب علمي».

وأشار: «مصر لديها 8 حراس يصلحون للتواجد مع المنتخب الأول، على رأسهم محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام والهاني سليمان ومحمد صبحي».