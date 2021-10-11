أخبار عاجلة

هل توجد قرارات جديدة بشأن المقاهي؟.. مجلس الوزراء يجيب -
ضبط مستشفى خاص مخالف للاشتراطات البيئية بشبرا الخيمة -
في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا -
وزيرة الصحة: توفير مراكز لتطعيم المواطنين في المساجد «الجمعة» والكنائس «الأحد» -
استشاري بالقصر العيني يحذر من المنشطات الجنسية: مسكنات تسبب مشكلة كبرى -
استشاري: عمليات التكميم ممكن أن تستمر العمر كله في هذه الحالة -
البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها -
الحكومة: منع دخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر -
بإطلالة فرعونية.. بشرى تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي -
"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

Print
أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي» أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه لا يستطيع أي حارس منافسة محمد الشناو،ي حارس مرمى النادي الأهلي

وقال أحمد ناجي في تصريحات تلفزيونية: «مفيش حارس يقدر ينافس محمد الشناوي، في تلك الفترة، فهو محترف بما فيه الكفاية، وهو ما يجعله يحافظ على مكانه سواء في الأهلي أو ».

وأضاف: « لديها حراس مميزين، وأي حارس سوف يأخذ الفرصة بشكل مستمر، سوف يظهر بمستوى مميز»، مضيفًا:«عندما يلعب جنش يكون رقم واحد، وعندما يلعب أبوجبل يكون رقم واحد ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عواد وعلي لطفي».

وتابع: «أي مباراة في الدوري المصري، يكون نجمها هو حارس المرمى، وهذا دليل على كفاءة الحراس المصريين»، مضيفًا: «لا يوجد أي قلق على مركز حراس المرمى في مصر، ويجب أن أشكر المدرين الذين تطوروا من أنفسهم، ويقومون بالتدريب بأسلوب علمي».

وأشار: «مصر لديها 8 حراس يصلحون للتواجد مع المنتخب الأول، على رأسهم محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام والهاني سليمان ومحمد صبحي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و«مصر الخير» لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات

مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و«مصر الخير» لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات

البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها

البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها

«بشرة خير».. فتح باب العمرة للمصريين قريبًا (تعرف على التفاصيل)

«بشرة خير».. فتح باب العمرة للمصريين قريبًا (تعرف على التفاصيل)

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف بئر صرف صحى بشركة الغزل فى المحلة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف بئر صرف صحى بشركة الغزل فى المحلة