أخبار عاجلة

هل توجد قرارات جديدة بشأن المقاهي؟.. مجلس الوزراء يجيب -
ضبط مستشفى خاص مخالف للاشتراطات البيئية بشبرا الخيمة -
في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا -
وزيرة الصحة: توفير مراكز لتطعيم المواطنين في المساجد «الجمعة» والكنائس «الأحد» -
استشاري بالقصر العيني يحذر من المنشطات الجنسية: مسكنات تسبب مشكلة كبرى -
استشاري: عمليات التكميم ممكن أن تستمر العمر كله في هذه الحالة -
البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها -
الحكومة: منع دخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر -
بإطلالة فرعونية.. بشرى تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي -
"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

Print
دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بجوار كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعلى ناصية شارع سوتر، تقف شابة عشرينية أمام طاولة، وتعرض أصنافا مختلفة من الحلويات، وتبيعها بأسعار مناسبة للمارة والطلاب.

قبل عامين، بدأت الشابة دينا إبراهيم، 27 عاما، مشروعها بالتعاون مع خطيبها، وتقوم فكرته على إنتاج الحلويات وبيعها في شوارع الإسكندرية، حتى استقرت في شارع سوتر.

تقول دينا لـ«المصرى اليوم»: «أول ما بدأنا كنا بنقف على البحر في كيلوباترا، كنت بفرش ترابيزة، وخطيبى كان بيلف بصينية، وأول ما الدراسة بدأت وقفنا في شارع سوتر عند كلية حقوق».

تضيف: «هناك اتعرفنا أكتر لحد أيام كورونا، عملنا عربية ووقفنا في بحرى»، لكنها واجهت مشكلة مع الحى، وتقول: «أتمنى من ربنا أن يوافق الحى ويصدر لنا رخصة متنقلة عشان نقدر نشتغل».

وعن دورة عملها، تقول دينا الحاصلة على دبلوم تجارة: «بنام تقريبا 5 ساعات في اليوم، بعمل جميع أصناف الحلويات وبصنعها بنفسى وبنزل أبيعها للناس، والموضوع بياخد وقت كبير في التحضير وفى البيع».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رزاق سيسيه يوافق على تجديده عقده مع الزمالك

رزاق سيسيه يوافق على تجديده عقده مع الزمالك

توتنهام يهزم نيوكاسل في مباراة مثيرة

توتنهام يهزم نيوكاسل في مباراة مثيرة

"ارتدت فستانًا قصيرًا مكشوف الصدر".. سارة عبدالرحمن بإطلالة جريئة في رابع أيام مهرجان الجونة

"ارتدت فستانًا قصيرًا مكشوف الصدر".. سارة عبدالرحمن بإطلالة جريئة في رابع أيام مهرجان الجونة

إزالة ١٥ حالة تعد على أملاك الرى بالوقف ضمن المرحلة الثانية من الموجة ١٨

إزالة ١٥ حالة تعد على أملاك الرى بالوقف ضمن المرحلة الثانية من الموجة ١٨