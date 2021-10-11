دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

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بجوار كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعلى ناصية شارع سوتر، تقف شابة عشرينية أمام طاولة، وتعرض أصنافا مختلفة من الحلويات، وتبيعها بأسعار مناسبة للمارة والطلاب.

قبل عامين، بدأت الشابة دينا إبراهيم، 27 عاما، مشروعها بالتعاون مع خطيبها، وتقوم فكرته على إنتاج الحلويات وبيعها في شوارع الإسكندرية، حتى استقرت في شارع سوتر.

تقول دينا لـ«المصرى اليوم»: «أول ما بدأنا كنا بنقف على البحر في كيلوباترا، كنت بفرش ترابيزة، وخطيبى كان بيلف بصينية، وأول ما الدراسة بدأت وقفنا في شارع سوتر عند كلية حقوق».

تضيف: «هناك اتعرفنا أكتر لحد أيام كورونا، عملنا عربية ووقفنا في بحرى»، لكنها واجهت مشكلة مع الحى، وتقول: «أتمنى من ربنا أن يوافق الحى ويصدر لنا رخصة متنقلة عشان نقدر نشتغل».

وعن دورة عملها، تقول دينا الحاصلة على دبلوم تجارة: «بنام تقريبا 5 ساعات في اليوم، بعمل جميع أصناف الحلويات وبصنعها بنفسى وبنزل أبيعها للناس، والموضوع بياخد وقت كبير في التحضير وفى البيع».