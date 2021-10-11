مروة كمال عبدالحميد تطلق مبادرة «فرسان النيل».. وجوائز رمزية للطلاب المثاليين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعيش فى عالم مثالى جعلها تتمنى أن تتحول مصر إلى «مدينة فاضلة»، كل ما فيها ينبض بالجمال، بعيداً عن بعض السلوكيات التى حاولت أن تفرض القبح على ما حولنا..

اسمها مروة كمال عبدالحميد.. وتعمل معلمة فى مدرسة النيل بالجيزة.. وقررت من واقع خبرتها فى مجال التدريس، والتعامل مع التلاميذ والطلاب، إطلاق مبادرة لإحياء القيم الجميلة داخل نفوس الطلاب، وغرس الانتماء وحب الصدق فى نفوسهم، تحت عنوان «فرسان النيل»، وخصصت جوائز رمزية، لكل تلميذ وطالب مثالى يتحلى بالأخلاق الكريمة، تحت إشراف وفاء كمال مديرة المدرسة التى لا تتوانى عن تشجيع التلاميذ والطلاب على التحلى بالأخلاق القويمة. مروة كمال عبدالحميد، المعلمة فى مدرسة النيل فى الجيزة، عدة رسائل تدق فيها ناقوس الخطر، مؤكدة أن هناك سلوكيات صادمة يتبعها أطفالهم من تلاميذ وطلاب المدارس، تتسبب فى مشاكل كبرى لهم فى حياتهم، إلى جانب تسببها فى إيذاء الآخرين.

مروة تؤكد فى البداية أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن الأباء أنفسهم يجب أولاً أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم، خاصة فى المراحل المبكرة من عمرهم، وأن ذلك يشكل وعيهم ويجعلهم أكثر إيجابية فى التعامل مع الآخرين، خاصة فى الحضانة والمدرسة والجامعة، وبعد ذلك فى المهن المختلفة التى سيلتحقون بالعمل فيها، وتضيف أن الأب والأم هما الرمز فى نظر الأبناء لذلك عليهم أن يتحلوا بالفضيلة والمثل العليا من أجل تربية أبنائهم بصورة إيجابية، محذرة فى الوقت نفسه من ازدواجية التعامل مع الأطفال، كأن يطلب منهم الأب والأم عدم الكذب ويقعان هم أنفسهم فى ارتكاب الكذب فى حياتهم اليومية.

مروة التى حصلت على عدة دورات فى التنمية البشرية ومهارات التعامل مع الآخرين، تنصح من واقع تجربتها فى العمل بمدرسة النيل، إلى جانب خبراتها الحياتية، بتوفير بيئة أسرية مثالية لتشكيل وعى الأبناء، وحضهم على التزام الأخلاق والسلوكيات الحميدة، وتحذيرهم من إيذاء الآخرين خاصة جرح شعورهم، وتوضح أنه يجب تربية الأطفال على عدم إزعاج الآخرين، أو إيذاء زملائهم، أو الكذب فى التعامل معهم، أو اللجوء للعنف لحل الخلافات.

وتؤكد فى الوقت نفسه أنه لا بد على الآباء من تربية أبنائهم على احترام الكبير وتقدير وتبجيل المعلم وتنبيههم إلى ذلط بطرق لطيفة، وليس من خلال الإيذاء البدنى أو اللجوء للعنف، وأنه على الآباء شرح كيفية التعامل مع المدرسين فى الفصول، وعدم مقاطعتهم دون استذان، أو مخاطبتهم بصورة غير لائقة، أو عدم الإصغاء للشرح أثناء الحصة، مؤكدة أن زرع كل تلك القيم النبيلة من خلال الحب وليس القسوة، ستثمر عن نتائج إيجابية مهمة تشكل وجدان الأبناء وتجعلهم أكثر قدرة على التفاعل السوى مع الآخرين.