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لإنهاء شكواها.. مسن يفني 6 سنوات من عمره في بناء بيت دوّار لزوجته

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لإنهاء شكواها.. مسن يفني 6 سنوات من عمره في بناء بيت دوّار لزوجته لإنهاء شكواها.. مسن يفني 6 سنوات من عمره في بناء بيت دوّار لزوجته

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لإنهاء شكوى زوجته، ولتحقيق رغبتها في أن ترى مشاهد متعددة من الشرفة، بنى رجل من البوسنة والهرسك بيتا دوّارا يجعل زوجته ترى شروق الشمس في لحظة والمارة العابرين في اللحظة التالية.

أمام منزله الجديد الذي شد أنظار الزائرين، قال البوسنى فوجين كوسيتش، البالغ 72 عاما، لوكالة رويترز: «كانت كثيرا ما تعيد تجديد بيتنا حبا في التغيير، فقلت: سأبنى لك بيتا دوارا تلفينه كيفما شئت».

وفى سهل خصيب شمالى البوسنة قرب بلدة سرباتس، يدور المنزل حول محور قطره 7 أمتار صممه كوسيتش بنفسه، ويتغير المشهد في لحظات بين حقول الذرة والأراضى الزراعية وبين الغابات والنهر.

وقال الزوج لـ«رويترز»: «المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدار 24 ساعة في أبطأ سرعاته، في حين يكمل الدورة في 22 ثانية في أسرع لفة».

ولم ترغب زوجته في التعليق على البيت الجديد.استغرق بناء البيت 6 سنوات، تخللتها فترة مكث فيها الرجل بالمستشفى لعلاج مشكلة في القلب، وقال لـ«رويترز»: «سئمت من تذمرها، وكثيرا ما رممته حتى قلت سأبنى بيتا دوارا حتى تتمكن من تدويره كما يحلو لك».

استوحى «كوسيتش» فكرة البيت الدوار من المخترعين الأمريكيين الصربيين: نيكولا تيسلا وميهاجلو بوبين، ويقول: «هذا ليس ابتكارًا، إنه يتطلب فقط الإرادة والمعرفة، وكان لدى ما يكفى من الوقت والمعرفة».

المصرى اليوم

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