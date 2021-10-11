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«زي النهارده».. اغتيال الرئيس اليمني إبراهيم الحمدي 11 أكتوبر 1977

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«زي النهارده».. اغتيال الرئيس اليمني إبراهيم الحمدي 11 أكتوبر 1977 «زي النهارده».. اغتيال الرئيس اليمني إبراهيم الحمدي 11 أكتوبر 1977

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كان إبراهيم محمد الحمدى ثالث رئيس للجمهورية العربية اليمنية بعد الإطاحة بحكم الإمامة عام 1962. وظل يشغل هذا المنصب من 13 يونيو 1974 إلى 11 أكتوبر 1977، وقد جاء خلفاً لعبدالرحمن الإريانى، وهو مولود في 1943 بمدينة قعطبة في محافظة إب، وتعلم في كلية الطيران، ولم يتم دراسته وعمل مع والده في محكمة ذمار في عهد الإمام أحمد يحيى حميد الدين (حاكم اليمن من عام 1948 إلى 1962)، وأصبح في عهد الرئيس عبدالله السلال قائداً لقوات الصاعقة، ثم مسؤولا عن المقاطعات الغربية والشرقية والوسطى.وفى عام 1972 أصبح نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ثم عين في منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة، وفى 13 يونيو 1974 قام بانقلاب عسكرى أبيض أطاح بالقاضى عبدالرحمن الإريانى في حركة 13 يونيو 1974، وقام بتوديع الرئيس عبدالرحمن الإريانى رسمياً في المطار مغادراً إلى دمشق المدينة التي اختارها للإقامة مع أفراد عائلته، انتهج «الحمدى» سياسة مستقلة عن خارجياً، كما انتهج سياسة معادية للقبائل داخلياً وقد قام «الحمدى» بالانقلاب وهو برتبة عقيد، وأصدر قراراً فيما بعد بإنزال جميع الرتب العسكرية إلى رتبة المقدم. وبدأ بالخطوات الأولى للحد من سلطة المشايخ ونفوذهم، وقام بإقصاء العديد منهم من المناصب العليا في الجيش والدولة. شهدت الجمهورية في عهده أفضل أيام الرخاء الذي نتج عن الطفرة النفطية وإيرادات المغتربين في دول الخليج، وكذلك لنزاهته وأقر دولة النظام والقوانين وأقصى المتنفذين، وطهر الدولة من الفساد الإدارى والمالى.وعندما اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية في أبريل 1975 دعا إلى عقد قمة عربية طارئة، كما اقترح تشكيل قوات ردع عربية إلى أن تم اغتياله هو وشقيقه عبدالله الحمدى «زي النهارده» في 11 أكتوبر 1977 في صنعاء عشية سفره إلى الجنوب في أول زيارة لرئيس شمالى إلى الجنوب. واتهم البعض في اغتياله نائبه والجيش مع بعض شيوخ القبائل، التي حد من نفوذها أمثال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والشيخ سنان أبولحوم والشيخ مجاهد أبوشوارب والسيد يحيى المتوكل، فيما اتهم البعض السعودية بدعم العملية بسبب تمرده عليها، ومحاولته اتباع سياسة مستقلة عن نفوذها، وقد خلفه على المقعد الرئاسى أحمد الغشمى.

المصرى اليوم

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