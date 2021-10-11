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«زي النهارده».. وفاة الروائي مصطفى الأسمر 11 أكتوبر 2012

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«زي النهارده».. وفاة الروائي مصطفى الأسمر 11 أكتوبر 2012 «زي النهارده».. وفاة الروائي مصطفى الأسمر 11 أكتوبر 2012

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مصطفى الأسمر، قاص وروائى وناقد مصرى، وهو من أبناء مدينة دمياط وفيها ولد في 25 يونيو 1935 وارتبطت حياته ومسيرته الإبداعية بها وتوفى فيها «زى النهارده»فى 11 أكتوبر 2012.وقد كتب مصطفى الأسمر في مجالات القصة القصيرة والرواية، والنقد وكتب المسرحية أيضا، كما أعد أعمالا متنوعة عن سيرة حياة عمه الشاعر الراحل محمد الأسمر، الملقب بشاعر الأزهر، وقد حرص طوال حياته ومسيرته الإبداعية على تفرد وخصوصية أعماله واستقلال مواقفه، ومن ثم فإن إبداعاته جميعها مستلهمة من تجارب إنسانية،وهو نجم في الحركة الإبداعية الإقليمية، غير أن عزوفه عن الأضواء لم يجعله نجماً بالمعنى الشائع ما يدفعنا للقول بأن مشروعه في حاجة لإعادة قراءته نقديا لوضعه في المكانة التي يستحقها وقد نشر مصطفى الأسمر أعماله في العديد من الصحف والمجلات المصرية، ويعد أحد مؤسسى جماعة ثم جمعية الرواد الأدبية بدمياط، وهوعضو اتحاد كتاب ، ونادى القصة، ورابطة الأدب الحديث، ودار الأدباء وقد حصل «الأسمر»على العديد من الجوائز، منها جائزة إحسان عبدالقدوس والمركز الأول مسابقة محمود تيمور في 1992و1995 ودرع التفوق (مؤتمر أدباء مصر في عام 1990ـ أسوان) في مجال القصة ومن مجموعاته القصصية المألوف والمحاولة ولقاء السلطان والصعودإلى القصر وانفلات،وغوص مدينة، والحظ وابتسموا للحكومة وحيوانات وهذه الأقوال.لكم ورحلة «س» ومن رواياته جديد الجديد في حكاية زيد وعبيد والغالب والمغلوب والمشوار العظيم والرعية تبتسم.

المصرى اليوم

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