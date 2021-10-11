سيف زاهر: هذا الثنائي مفاجأة موسيماني في الموسم المقبل

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الجديد.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «على مسؤوليتي الشخصية هناك مفاجآتان كبار لموسيماني، في الموسم المقبل، وهما محمود كهربا وأحمد عبدالقادر»، مؤكدًا: «المدرب الجنوب أفريقي ينوي الاعتماد على الثنائي بشكل أساسي في الموسم المقبل، بعد ظهورهما بمستوى مميز في التدريبات والمباريات التي خاضها الفريق مؤخرًا».

وأوضح: «موسيماني يسعى خلال تلك الفترة للتخلص من أزمة ضياع الأهداف، حيث يرى الفريق خسر بسبب عدم استغلال اللاعبين الفرص التي أتيحت لهم، أبرزها مباراة السوبر امام طلائع الجيش».

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر لها الجمعة المقبل، في النيجر، في ذهاب ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.