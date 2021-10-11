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بدأ طلاب الجامعات العام الدراسى الجديد، وسط أجواء من التفاؤل بعد توقف الدراسة المباشرة والأنشطة الطلابية المختلفة بسبب جائحة فيروس كورونا، وشهدت الجامعات، أمس الأول، فى أول يوم دراسى إقبالا كبيرا من الطلاب وسط الإجراءات الاحترازية التى نصت عليها الجامعات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان. وبدأ الطلاب أنشطتهم المعتادة، وشهد الحرم الجامعى تواجد الفرق الفنية والغنائية الطلابية والدى جى والأغانى الوطنية، وتقديم الطلاب القدامى الدعم للطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعات، فضلا عن توزيع الجداول الدراسية لكل الفرق على الطلاب، وانتظام عدد كبير من المحاضرات فى اليوم الأول لانطلاق العام الدراسى الجديد 2021/2022

طلاب الجامعات يحتفلون بعودة الدراسة

وشددت الجامعات من الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول الحرم الجامعى وأثناء التواجد فى المحاضرات وداخل الحرم الجامعى.

ففى جامعة القاهرة التى بدأت فعالياتها بتحية العلم والنشيد الوطنى، ومجموعة كبيرة من الأنشطة الطلابية الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية وسط أجواء احتفالية بالعودة من جديد إلى الحرم الجامعى. وشهدت الجامعة معرضًا للأنشطة الطلابية المختلفة بالإضافة لممارسة الرياضة فى ساحة كلية التجارة والتى شهدت منافسات فى لعب كرة القدم والبينج بونج وكرة الريشة وجوائز للفائزين، فيما نظم الطلاب مجموعة من المسابقات الثقافية فى المعلومات العامة إلى جانب معرض علمى للإلكترونيات وأعمال التراث.

طلاب الجامعات يحتفلون بعودة الدراسة

كما شهد الحرم الجامعى معرضا تشكيليا لإظهار الروح الطلابية وأهمية النشاط الطلابى وبعض الأعمال الفنية التى تحاكى دور رجال الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة لعرض منوعات تتضمن الأغانى الوطنية، وورشة فنون تشكيل، بالإضافة لمعرض يتضمن بعض الأعمال مثل الرسم على الزجاج وبعض الجوائز التى حصلت عليها الإدارة فى الملتقيات، وتوزيع بعض المطبوعات الخاصة بحملة أنا أقوى من المخدرات.

طلاب الجامعات يحتفلون بعودة الدراسة

كما نظم طلاب الجوالة والخدمة العامة بعض الفقرات التى تهدف لبث القيم وتعميق الولاء والانتماء لدى مجتمع طلاب الجامعة، وعرضت الاتحادات الطلابية بالكليات بانوراما مصورة تحت عنوان «من أجل مصر» تتضمن الزيارات التى شاركت فيها واللقاءات والاحتفالات الفنية التى تبرز دور رجال الشرطة والقوات المسلحة،

طلاب الجامعات يحتفلون بعودة الدراسة

منها توزيع استمارات الانضمام لبرنامج المشروعات الصغيرة، وتوزيع استمارات الانضمام لبرنامج ريادة الأعمال، وألعاب تلى ماتش وجوائز فورية.

طلاب الجامعات يحتفلون بعودة الدراسة

وفى جامعة عين شمس نظمت الجامعة احتفاليات مختلفة سواء مقالات استقبال الطلاب الجدد والتوعية بكيفية الدراسة بالجامعة أو الأنشطة الطلابية التى بدأت بمراسم رفع وتحية العلم بالحرم الرئيسى للجامعة، بحضور طلاب أسرة من أجل مصر المركزية وطلاب التربية العسكرية.

طلاب الجامعات يحتفلون بعودة الدراسة

وقدم طلاب الجامعة فقرة فنية لطلاب كلية التربية النوعية، ثم جولة ضيوف المهرجان وسط ممر شرفى لتفقد الأجنحة المتنوعة للأنشطة الطلابية مع توزيع المطويات والكتيبات التعريفية، وحرص قطاع التعليم والطلاب على إصدار سلسلة جديدة ومتنوعة من الإصدارات والمطبوعات، من بينها «خدمات تهمك، لمحات من إنجازات، جامعة عين شمس جامعة النجوم الخمس»،

طلاب الجامعات يحتفلون بعودة الدراسة

فضلاً عن مجموعة من المطويات التعريفية بكل نشاط من أنشطة رعاية الشباب وكذلك صندوق التكافل الاجتماعى ومجموعة مميزة من الكتب الثقافية والأدبية، ثم جولة للتعرف على أنشطة عشيرة الجوالة.

طلاب الجامعات يحتفلون بعودة الدراسة

وفى جامعة حلوان استقبلت الجامعة طلابها على أنغام الدى جى والأغانى الوطنية وشهد رئيس جامعة حلوان حفل الاستقبال، وقام اتحادات الكليات بعمل حملات توعية بين الطلاب خاصة الأنشطة الطلابية وكيفية الاندماج للعمل بالنشاط الطلابى بالجامعة.